„Benny je relativně v pořádku, nicméně stále ještě nevidí. Výhledově je od veterináře příslib, že by alespoň na jedno oko vidět mohl, ale zatím k tomu nedochází,“ shrnula stav psa po více než měsíci od jeho záchrany předsedkyně Unie práv zvířat Diana Šlechtová.

Zubožení psi a ovce, týrané dogy na Olomoucku. Otřesných případů přibývá

V další části článku se mimo jiné dozvíte - kolik peněz poslali lidé ve prospěch Bennyho - co brání tomu, aby získal nového majitele

Benny stále pobývá v dočasné péči u členů spolku.

„Kolegyně říká, že stojí u zdi a štěká. Přisuzují to neurologickému problému způsobenému otřesem mozku, který mu způsobily střely, nebo nějakému traumatu, které zažil v minulosti. Žil jen na řetězu nebo někde v kotci. A v podstatě nikdy nezažil kontakt s člověkem v přátelském duchu. Tento posttraumatický stres z předchozího života si s sebou nese. Je to naše domněnka. Má se lépe, ale co si zažil, to mu z duše neodpářeme. Bohužel bude nějakou dobu trvat, než se z toho zotaví psychicky, ale děláme pro to maximum,“ řekla.