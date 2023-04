/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Vláda České republiky dnes zamířila na výjezdní zasedání do Jeseníku. Premiér Petr Fiala přijel před společným jednáním na stavbu obchvatu Bludova, kde se zúčastnil kontrolního dne. Následně zavítal do Karlovy Studánky a Jeseníku, kde se koná výjezdní zasedání vlády. Absolvolval i schůzky se zástupci krajských a místních samospráv. Během cesty Jeseníkem premiér diskutoval s odpůrci a vyfotil se se studentkami.

Premiér Petr Fiala v Jeseníku | Video: Petr Krňávek

Hodinu po poledni dorazil premiér Fiala na jesenickou radnici, kde jej přivítala starostka Zdeňka Blišťanová.

Před radnicí byla přítomna byla menší skupina odpůrců vlády, příjezd premiéra si nenechalo ujít ani několik mladých lidí.

„Dnes se celý den věnujeme návštěvě Jesenicka. Je to příklad regionu, na který předcházející vlády často zapomínaly. My ale nechceme vládnout jen z Prahy, ale chceme řešit konkrétní problémy konkrétních lidí v jednotlivých regionech. Spolu se svými kolegy chci zjistit, jak vláda může pomoci v základních věcech, které tady občany trápí, jako je problematická dopravní dostupnost, jak můžeme pomoci v oblasti cestovního ruchu a záležitostech důležitých pro rozvoj míst jako je Jesenicko,“ řekl premiér Petr Fiala.

Tunel pod Červenohorským sedlem znovu ožívá, mohl by být i pro vlaky

Premiér Petr Fiala v Jeseníku. Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Starostka Zdeňka Blišťanová premiérovi při úvodní schůzce město a region krátce představila.

„Vážím si toho, že vláda přijela do Jeseníku a věřím, že podpora z její strany bude. Na místě mohou poznat problémy a život na Jesenicku. Myslím, že Jesenicko funguje díky lidem, kteří jsou srdcaři a kteří posunují region dál,“ řekla.

Vodu z Karlovy Studánky pochválil premiér Fiala i ministr zdravotnictví

Z radnice premiér pěšky přešel do administrativního komplexu IPOS na okraji města, kde se koná zasedání vlády. Prošel přitom zrekonstruovaným areálem bývalého kláštera Voršilek a setkal se s místní květinářkou.

Odpověděl i na několik dotazů odpůrců vlády.

„U důchodů se plně kompenzovala inflace. Důchodci jsou jediná sociální skupina, kde se to podařilo, a jsem na to hrdý. A také se pro důchodce zlepšil klíčový ukazatel, a to je poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě. Zatímco před naší vládou to bylo čtyřicet procent, teď je to padesát procent. Za naší vlády vzrostl průměrný důchod o pět tisíc korun, za chvíli překročí dvacet tisíc. To tu nikdy nebylo,“ argumentoval starší ženě.

Premiéra ale vyhledala i jiná skupina lidí. Cestou z radnice k IPOSu se vyfotil s několika mladými fanynkami, které jej požádaly o snímek.

Ve 14 hodin premiér spolu s dalšími ministry v IPOSu zahájil jednání vlády. Na programu mají několik bodů, které se týkají znevýhodněných regionů, například aktualizaci Národního plánu obnovy nebo změny v programu podpory rozvoje regionů.

Následovat bude schůzka vlády s radními Olomouckého a Moravskoslezského kraje a následně se starosty z Jesenicka.

Bartoš v Žulové, Baxa v Šumperku

Před samotným zasedáním vlády měla většina ministrů na Šumpersku a Jesenicku individuální program.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš navštívil Žulovou a Javorník, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela spolu s ministryní pro vědu a výzkum Helenou Langšádlovou jesenickou firmu Fenix zaměřenou na energetické úspory.

Šéf resortu zemědělství Zdeněk Nekula zavítal do zemědělského družstva Jeseník a Střední školy gastronomie, farmářství a služeb.

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek navštívil lázně v Dolní Lipové.

Do Šumperku zamířil ministr kultury Martin Baxa. Navštívil radnici, zdejší divadlo a také zámek ve Velkých Losinách.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se starostou Hanušovic řešil dostupné bydlení.