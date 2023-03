Tunel pod Červenohorským sedlem znovu ožívá, mohl by být i pro vlaky

Po novém obchvatu Bludova na tahu mezi Olomoucí a Šumperkem by první řidiči mohli projet ještě letos. Uvedl to šéf Ředitelství silnic a dálnic ve středu 29. března při kontrolním dni stavby. Byl u toho i předseda vlády České republiky Petra Fiala. Po mnoha letech znovu také ožívá myšlenka na tunel pod Červenohorským sedlem. Kromě aut by měl sloužit i vlakům.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vizualizace tunelu pod Červenohorským sedlem z roku 1999 | Foto: Autor: Agentura m-ARK, zdroj: Youtube.com