Šumperské vlakové nádraží „hlídal“ silně opilý pracovník ostrahy. Službu mu ukončili strážníci, kteří v jeho dechu naměřili přes tři promile alkoholu. Za posledního půl roku se jedná o druhý takový případ.

Opilý pracovník bezpečnostní agentury na nádraží v Šumperku nadýchal 3,3 promile. | Foto: Městská policie Šumperk, se souhlasem

Šumperští strážníci v uplynulých dnech prověřovali oznámení o příslušníkovi ostrahy zdejšího nádraží, který jevil známky opilosti. V jeho dechu následně naměřili 3,31 promile alkoholu.

„Byl jsem na pohřbu a pak jsem byl na chatě, tak jak to mám vyřešit? Nijak, tak jsem řekl, že normálně půjdu do práce,“ vysvětloval strážníkům svůj stav. „Tak co, prásknete mě, že jsem měl zbytkáč 3,31?“ přemlouval strážníky, aby celou věc nechali být. Během zásahu je stihl požádat i o cigaretu. „Jste kuřák? Já bych si chtěl zapálit,“ adresoval k jednomu z městských policistů svou prosbu.

Zásah Městské policie Šumperk u opilého pracovníka ochranky na nádraží v Šumperku:

Zdroj: Městská policie Šumperk

Podle ředitele Městské policie Šumperk byl pracovník agentury i přes silnou dávku alkoholu schopen poměrně normální komunikace i chůze. Nebylo jej nutné ani odvézt na protialkoholní stanici.

„Po dohodě s vedoucím objektu jsme mu odebrali výstroj a vykázali jsme ho z nádraží, protože pod vlivem alkoholu nemohl tuto činnost vykonávat, nehledě na to, že mohl spadnout do kolejiště,“ řekl Martin Pelnář.

Výmluvy na pohřeb byly podle Martina Pelnáře liché. „Máme informace od lidí z nádraží, že on takhle pil každý den. Je to člověk, který alkoholu podlehl tak, že bez něj nebyl schopen být ani v pracovní době,“ poznamenal ředitel městské policie.

Opilý pracovník bezpečnostní agentury na nádraží v Šumperku nadýchal 3,3 promile.Zdroj: Městská policie Šumperk, se souhlasem

Dotyčný pracovník ostrahy navíc vybíral od lidí, kteří na nádraží podle jeho názoru porušili předpisy, blokové pokuty. K tomu přitom neměl žádné oprávnění.

Alarmující na celé situaci je, že se nejedná o první takový případ. Loni v prosinci strážníci řešili zaměstnance jiné agentury, kterému při výkonu služby na šumperském nádraží naměřili dva a půl promile alkoholu.

„Řešil jsem to i se Správou železnic. Stav je tam neúnosný. Ve výběrovém řízení na bezpečnostní agenturu byl bohužel asi největší tlak na cenu. Agentura, která vyhraje, pak nabírá takové lidi, které nabírá,“ poznamenal Martin Pelář.

Šumperské nádraží patří k problémovým místům. V uplynulých chladných měsících se zde ve velkém scházely skupinky problémových lidí. Pracovnice jedné z prodejen si v této souvislosti postěžovala i na práci zaměstnanců bezpečnostní agentury.

Nádraží v Šumperku trápí vagabundové. Správa železnic slibuje nápravu

„Sekuriťák s nima sedí, nic jim neřekne. Když mu řeknete, že tu kouří, tak on, že nic neviděl. Dokonce tu sám sekuriťák žebral po lidech peníze,“ vylíčila letos v únoru.

Správa železnic v reakci na problémy z uplynulé zimy po agentuře požadovala nápravu. Problémový bezpečnostní pracovník měl být vyměněn, „sekuriťáci“ mají pracovat ve dvou a zkrátit se měly i intervaly obchůzek.

Reakci na aktuální incident redakce Deníku zjišťuje.