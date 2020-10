„Moc bych si přál, aby někteří voliči vyslyšeli i naši představu a naše přání dělat slušnou politiku,“ svěřil se olomoucký zastupitel a šéf univerzitní Správy kolejí a menz. Jakým směrem teď Piráti vyplují a kde nakonec zakotví?

19,51 procent. Jste spokojený?

Spokojenost je veliká. Málem nám tam skočila dvacítka. V podstatě, zaokrouhleně můžeme říct, že ano. Je to prima výsledek. Dává nám možnost do budoucího vyjednávání. V této chvíli si myslím, že se nám může povést změna na kraji, o kterou nám tak šlo.

Začala už vyjednávání? Koho oslovíte jako první?

Primárním, přirozeným partnerem pro nás je koalice Spojenci. Těmi určitě začneme. Ještě dnes večer.

Dosavadní koaliční partneři ANO a ODS v krajském zastupitelstvu, sociální demokraté, neuspěli. Co říkáte na jejich debakl?

Já osobně překvapený nejsem. Upřímně, ČSSD jsem neúspěch nepřál, na druhou stranu před dvěma lety v komunálních volbách i do olomouckého zastupitelstva ČSSD prošla řádově o jednotky voličských hlasů. Tuhle situaci už jsem jednou zažil, tenkrát ČSSD těsně prošla, tentokrát ne. Zřejmě v tom období udělali málo práce.

Co podle vás přesvědčilo voliče, aby dali hlas Pirátům a Starostům?

Náš program se opírá o tři základní pilíře: znevýhodněné oblasti Olomouckého kraje, s tím souvisí velké stesky na krajskou dopravu a ještě je to téma ekologie, sucha a těchto enviromentálních záležitostí. To je prostě fakt, který lidi trápí. Moc bych si přál, aby voliči vyslyšeli i naši představu a naše přání dělat slušnou politiku, což se tady dosud neděje.

Chtěl byste něco vzkázat svým voličům?

Na děkovačky ještě přijde řada, ale posílám velké poděkování. Zároveň pro nás je to určitě velká odpovědnost, abychom tento volební zisk dokázali přetavit v něco, co dává a bude dávat občanům Olomouckého kraje smysl.