Dílo svařené z ostrých kusů železa se do Olomouce přesunulo z Prahy, kde dočasně bylo součástí veřejného prostoru v rámci festivalu Sculpture Line.

„Stvůra je největší socha, kterou jsem dosud vytvořil. Pracoval jsem na ní v loňském roce. Použil jsem 11 tun železa, které je mým oblíbeným materiálem. Teď ještě zvažujeme, že bude nasvícená, protože se už brzy stmívá a socha není v parku vidět,“ řekl Jan Dostál.

Jak dlouho bude Stvůra ve Smetanových sadech zatím podle něj není zcela jasné. Festival Sculpture Line dosud probíhal od května do října, ale záměrem do budoucna je, aby byl celoroční a sochy zůstávaly ve veřejném prostoru dlouhodobě.

„Přáli si to tak sochaři i vedení festivalu. Stvůra bude v olomouckém parku určitě nejméně do května, pak by zřejmě měla odjet na výstavu do Hamburku,“ předpokládá sochař.

V hlavě už nosí nápad na novou monumentální železnou sochu, ta by měla mít až 17 metrů.