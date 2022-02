Švédská ulice má šanci na proměnu: nové bistro, zahrádka i zeleň

Ocelová Stvůra byla ve Smetanových sadech nainstalována v listopadu 2019 a už od prvních dnů se jednalo o velmi diskutované umělecké dílo.

„Po pouhých dvou týdnech od instalace to vypadalo, že bude kvůli výhradám části veřejnosti odvezena pryč. Pak ale v parku zůstala a i když se po poměrně krátké době znovu uvažovalo o tom, že ji odvezou, tak tam nakonec zůstala na víc jak dva roky. Na sociálních sítích byly ohlasy velmi pozitivní, někteří lidé si ale na ni nějak nemohli zvyknout. Příjemně mě překvapilo, že je Stvůra v internetovém vyhledávači zařazena jako jedna z olomouckých turistických atrakcí a má kladné recenze,“ popsal reakce Olomoučanů autor díla Jan Dostál.

Na výstavu NordArt v Německu měla Stvůra původně „odjet“ dříve.

„Zkomplikoval to covid a pak všechno dostalo ´stopku´. Teď už je situace naštěstí jiná. Před měsícem jsem byl v Německu, kde mi řekli, že o Stvůru moc stojí a chtějí ji na dlouhodobou výstavu, což mě těší. Určitě tam zůstane alespoň na dobu dvou let a pak se zase ukáže, co s ní bude dál,“ vysvětlil mladý sochař.

V olomouckých parcích nadále zůstává nainstalováno jeho další dílo, socha nesoucí název Had. Ta je od poloviny srpna loňského roku zavěšena pod lávkou na spojnici tras mezi Rudolfovou alejí a pavilonem A. Olomoučané si šest metrů dlouhé a dva a půl metru vysoké dílo oblíbili.

„Jsou na něj velmi pozitivní ohlasy, socha tam má pěkný intimní prostor. Mám radost, že se Had lidem líbí a rádi se na něj chodí dívat,“ dodal Jan Dostál.

