Na 5,5 tisíce dobrovolníků již prošlo studií kolektivní imunity proti nákaze Covid-19 na Olomoucku. Protilátky zbývá zkontrolovat 1005 lidem. Ke změně došlo v úterý v Litovli a Uničově, kde jsou testováni už jen zaregistrovaní zájemci.

Odběry na plošné koronavirové testy v Uničově. Pátek 24.4.2020 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

V odběrových stanech v Olomouci vedle registrovaných vyšetří protilátky i lidem ve věku 18 až 39 let, kteří se nezapsali do rezervačního systému. Studie by podle výzkumníků měla skončit o den dříve, tedy v pátek.