Navštěvovali ji studenti, herci, malíři a při návštěvě Olomouce sem zavítal i Karel Kryl. V restauraci, která v posledních 20 letech nesla název „Študáč“, už ale nikomu nenalejou. Ukončila v těchto dnech provoz.

Skončila olomoucká restaurace Študáč, podnik s bohatou historií. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Historie prostor v této části Olomouce poblíž Horního náměstí je bohatá. Ještě před přestavbou dvou sousedních objektů zde byl v provozu nevěstinec a od roku 1943 vinárna „Naše“. Po stavební proměně domů vznikla v suterénu v roce 1965 vinárna „Vysokoškolský klub“ ve správě Univerzity Palackého.

„Chodili sem studenti, herci, novináři malíři i sochaři, jako například akademičtí malíři Radko Mašata a František Bělohlávek. Při své návštěvě Olomouce hospodu navštěvoval i Karel Kryl a Ivan Sviták. V roce 1969 přímo odtud emigroval do Anglie Miloš Kuraš,“ popisuje ve své knize o olomouckých hospodách,vinárnách a kavárnách historik Miloslav Čermák.

V sedmdesátých letech podnik převzaly Restaurace a jídelny Olomouc a hospodu přejmenovaly na „Univerzitní vinárnu“. Nazývala se také „Moravský sklípek“, kde se tančilo a zpívalo u cimbálu.

"Došel mi dech"

„Študáč“ začal psát svoji kapitolu v roce 2002, kdy se stal majitelem podniku Zbyněk Ryšánek. V horní části hosté navštěvovali hernu se šipkami a fotbálkem, dole provozoval restauraci s klasickou kuchyní. Jak popisoval Olomouckému deníku, během dvou desítek let zde zažil krásné časy i krize. Letos se ale rozhodl činnost jednou pro vždy ukončit.

„Došel mi dech. Rozbil to nejvíce covid, hlavně personalistiku, kdy schopní lidé po dlouholeté spolupráci odešli do jiných oborů a už se nevrátili. Nějak jsem to lepil, ale už to nešlo. Lidé nemají zájem pracovat ve službách, o sobotách a nedělích,“ poukázal Ryšánek na hlavní důvod, proč se rozhodl podnik uzavřít.

„Ekonomika je tvrdá, energie vyskočily, teď už to klesá, to by se ještě zvládlo. Lidé ale chodí méně. Mnozí se už od covidu stravují jinak: nechávají si jídlo vozit, doma si dělají krabičky,“ skládal mozaiku faktorů, které podniku nepřály.

Po mnoha letech, v oboru působil ještě za Restaurací a jídelen Olomouc, se tak rozhodl gastro zcela opustit.

„Po státu jsem nic nechtěl a jak se o nás, OSVČ vyjadřuje? Že jsme šejdíři, co neplatí to či ono. Stačilo. Chci si zařídit klidnější život a být zaměstnancem,“ dodal osmapadesátiletý dnes už bývalý hostinský.

V Olomouci a okolí v posledních měsících zavřelo více podniků a majitelé prostor hledají nové nájemce. Kdo by si chtěl rovnou koupit vlastní hospodu, na venkově si může vybírat. Ceny začínají už kolem dvou milionů korun.

S novým rokem v Olomouci neotevřela provozovatelka podnik v Rooseveltově ulici, kde nabízeli vynikající americkou kuchyni v kulisách s originálním kusem Fordu Mustang a motocykly místo barových stoliček. Stejně jako jinde i zde v reakci na zdražování surovin a energií vloni upravovali ceny jídel a nápojů, ale tržby padaly a dál už by provoz nedával ekonomicky smysl. Po pěti letech stylová restaurace zavřela. Prostory nabídl majitel k pronájmu.

Od ledna neotevřely ani dvě provozovny na Dolním náměstí, a to restaurace Pod Limpou a Pivnice U Lukáše.

„Ukončil jsem provoz. Bylo to plánované z mé strany a po dohodě s majitelem nemovitosti,“ reagoval v lednu provozovatel značek Jiří Šmoldas, který má roky i nedaleký podnik U Červeného volka. „Na ten se nyní budu soustředit,“ podotkl.

Opuštěná Zlatá křepelka

V nabídce realitních kanceláří je aktuálně na prodej několik zavřených restaurací na venkově. Vloni zavřeli noví majitelé motorest U Zlaté křepelky u dálnice D35 u Skrbeně. Podnik má dlouholetou tradici jako zájezdní hostinec. Cena za nemovitost není zveřejněna. K dispozici je u makléřky.

Na prodej je i restaurace v Bohuňovicích, za kterou majitel požaduje 8,6 milionu korun. Delší dobu se nabízí podnik v Bílé Lhotě-Měníku. Kdo by měl zájem, získá nemovitost za 2,5 milionu korun.

V nabídce jsou i hostinec v Litovli-Chudobíně za 3,9 milionu korun, rodinný penzion se zahradní restaurací v Mladči nebo bývalá restaurace Kapitolka v Samotiškách.

