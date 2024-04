Olomoucký podnik s bohatou historií, do kterého rád zašel na pivo Karel Kryl, po roční pauze opět otevře.

Legendární Študáč ve Švédské ulici střídá americký koncept se seriálovým názvem MacLaren's Pub. Provozovatelé chtějí zaujmout atmosférou podniku, americkými specialitami a drinky s příběhem.

„Místo jsme hledali téměř rok a Študáč nás oslovil. Chtěli bychom, aby se v těchto krásných prostorách zase scházeli lidé a dobře se bavili. Nabídneme něco úplně nového. Půjde o americký koncept baru. Inspirovali jsme se na cestách v zahraničí, kde nás velmi oslovil,“ popisuje David Cina, jenž podnik buduje společně s manželkou Lindou.

Název si mladí Olomoučané „vypůjčili“ z populárního amerického sitcomu „Jak jsem poznal vaši matku“.

„Odkazy na tento seriál najdou hosté v meníčku, v drincích nebo atmosféře. Konkrétně? Třeba koktejl Bro Code, který bude možné podávat pouze pro dvě osoby, aby si takto utužily své přátelství - dostanou k tomu certifikát, že absolvovali tento rituál,“ přiblížil zajímavost z nabídky připravované novinky na olomoucké gastro scéně.

Kromě míchaných drinků a několik druhů piv, včetně amerického speciálu, se v podniku bude vařit.

„A to minimálně do půlnoci, což mi v centru chybí. Opět to bude v americkém stylu. Samé dobroty. Bude i živá hudba, country a podobně, to ale až časem,“ usmíval se sympaťák.

Bude to velmi pěkná lokalita

V suterénu, jak ho štamgasti Študáče znají, jsou ještě řemeslníci. Prochází kompletní rekonstrukcí a bude k nepoznání. Nájemce jej více otevřel.

„Tady bude pětimetrový americký bar. U něj patnáct míst k sezení. Dalších pětačtyřicet míst pak bude k dispozici u stolů,“ přestavoval interiérové uspořádání.

Provozovatelé počítají i s venkovním posezením, jak byli hosté na této adrese zvyklí.

„Těšíme se, že se i prostory kolem zrekonstruují. Jednota, pasáž, bude to velmi pěkná a atraktivní lokalita. To byl další důvod, proč jsme se rozhodli zrealizovat náš sen právě tady,“ dodali David a Linda.

Otevřít chtějí v pátek 10. května, a to ochutnávkou všeho, co v podniku budou nabízet.