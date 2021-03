Vesnice se 72 čísly popisnými se rozkládá v polích podél silnice mezi Šternberkem a Uničovem.

Vládní nařízení omezilo volný pohyb 155 obyvatel na 47 hektarů, na kterém se kromě rodinných domů se zahradami nachází hospodářské družstvo, fotbalové a dětské hřiště hřiště a rybník.

Během cesty od hranice k hranici katastru neusne malé dítě v kočárku, natož aby si jeho starší sourozenec pořádně zajezdil na kole.

VIDEO: Strukov, 2. března 2021

Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová

„Zrovna nám ho přivezli. No co, bude jezdit tady po ulici nebo to může vzít zadem. Že je tam bláto? Jsme na dědině,“ usmívá se paní Štěpánka, zatímco její dcerka s radostí testuje nový bicykl červené barvy. „Jsme od včerejška doma. Děti chodí do druhé a první třídy, které zavřeli a převedli na online výuku,“ vysvětluje dopolední ruch na ulici.

Z omezení pohybu nadšena není. Vesnice je maličká. Dětem podle ní na tři týdny postačí na ježdění asfaltka u domu a hřiště.

„Je dobře, že se vloni udělalo. Malá tam má houpačky. Když bude jen trochu hezky, budeme tam denně,“ plánuje paní Maruška.

Obě ženy se s opatřením těžce smiřují. Podle nich měla vláda vymezit vzdálenosti spíše v kilometrech od bydliště. Lockdown však míní dodržovat a nudit se během uzávěry podle svých slov určitě nebudou.

„Využiji toho, že budu s dětmi doma a uklidím barák. Od sklepa po půdu. Na zahradě je taky práce spousta,“ chystá se paní Štěpánka.

Podle starosty Strukova Jiřího Hubáčka je nastavení vládního opatření nespravedlivé vůči tak malým obcím, kde mají lidé mnohem omezenější prostor k pohybu. Navíc v jedné části Strukova ani nařízení dodržet nelze.

„Ze dvou domů musí obyvatelé vstoupit na katastr Pňovic a ujít asi dvacet metrů, aby se dostali do dědiny. Tři týdny by museli sedět doma na židli, pokud by to měli striktně dodržet To je nesmysl,“ poukazuje.

Máme selský rozum, použijeme jej

Obyvatelé Strukova mohou podle starosty využít k vycházkám polní cesty, pokud bude sucho, přestože se už nacházejí na jiném katastru.

„V poli bude méně lidí než na ulici v dědině. Není to nic proti ničemu. Máme dětské hřiště, které necháme otevřené,“ ujišťuje starosta.

Nakoupit a na poštu stejně budou muset Strukovští jezdit do sousedních Pňovic. Na hřbitov a do kostela taky.

„Máme snad zdravý selský rozum, který použijeme. Nikdo určitě nebude nic schválně porušovat, ale na tak malé rozloze katastru se zkrátka fungovat nedá,“ uzavírá Jiří Hubáček.