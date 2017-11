Stromy ohrožují rychlíky na koridoru. Úřad chce kácet

Minulý víkend „fouklo“ a vlaky na hlavním koridoru stály několik hodin. U Moravičan spadl na koleje strom, do kterého narazil nákladní vlak. Následky nehody pocítily tisíce cestujících nejen v Olomouckém kraji.

Při nehodě se naštěstí nikomu nic nestalo.

Nejde však o ojedinělý případ na páteřní trati, po níž se prohánějí vlajkové lodi dopravců vysokou rychlostí.

Při srpnovém derechu se taky hodiny nejezdilo a rovněž kvůli popadaným stromům.

Drážní úřad nyní vzkázal, že ve spolupráci se správci kolejí a vlastníky pozemků bude vzrostlou vegetaci řešit.

„To, že je potřeba skutečně jednat a dostát drážnímu zákonu, prokázala nejen poslední vichřice Herwart,“ reagoval mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

„I vzhledem ke kalamitě, která nastala o víkendu, vyvoláme jednání se správcem infrastruktury a budeme požadovat, aby nejen tato trať postupně prošla kontrolou z hlediska vzrostlých dřevin v ochranném pásmu dráhy,“ sdělil.

Problém ležel dlouho ladem

Podle Drážního úřadu je zřejmé, že ochranné pásmo je dotčeno a nachází se v něm přerostlá zeleň.

„Dlouhodobě ležela tato problematika ladem, ačkoliv je to důležité pro bezpečnost železničního provozu,“ uvedl.

Správce kolejí může podle novely zákona o dráhách přistoupit ke kácení stromů tam, kde je to vyloženě zapotřebí.

„Musí jen dopředu s minimálně 14denním předstihem na příslušný orgán životního prostředí nahlásit, že ke kácení dojde. Ten má také právo kácení pozastavit. V takovém případě pak musí vyzvat Drážní úřad k závaznému vyjádření,“ vysvětloval Martin Novák.

Při posledním kolapsu na koridoru spadl strom u Moravičan na obě koleje a narazil do něj nákladní vlak.

Nešlo o chráněné území Litovelského Pomoraví, kterým probíhá železniční tepna.

„V takovém případě je proces vedoucí ke kácení jednodušší. S každým vlastníkem a správcem je to však jiné, někde může být dohoda rychlá, někde zdlouhavá. Vždy jde o individuální záležitost, každý k ní přistupuje jinak,“ popisoval Novák.

Ochranné pásmo: 60 m od kolejí

Drážní zákon o ochranném pásmu, které je 60 metrů od osy koleje doprava i doleva, podle odborníků hovoří jasně a vlastníci pozemků musejí strpět, že se v takovém pásmu nacházejí.

„Je to stejné, jako když musí plnit povinnosti v ochranném pásmu energetických zařízení nebo ochranné vodním pásmu,“ připomněl Novák.

Drážní úřad jako národní bezpečnostní úřad má za povinnost pásmo udržovat bezpečné pro provoz na železnici.

Letos kvůli tomu musel exekucí vynutit na státním podniku Lesy ČR vykácení stromů kolem trati na Karlovarsku.

Starostové: Zeleň nemůže ohrožovat bezpečnost

Podle starostů Střeně a Moravičan je potřeba dbát na bezpečnost na železnici.

Možná více než dříve zejména v souvislosti s extrémnějšími meteorologickým jevy, kterých může spíše přibývat. Také stavem dřevin, které trpí nemocemi a škůdci. Nejen smrky, ale například také jasany, které mohou být velmi nebezpečné.

„Kdyby to bylo na mně, tak třicet čtyřicet metrů kolem trati neroste jediný strom, maximálně keře. Vidíme, jak stromy podléhají nemocem a škůdcům a vlaky po koridoru jezdí velmi rychle. Zajistit, aby se nestalo neštěstí, by mělo být prioritou. Stejně tak podél cest,“ reagoval starosta Střeně Jiří Nevima.

„Tady není sporu, a to ani v případě, kdy trasa vede CHKO. Není možné, aby kolem hlavního koridoru sice byla zeleň, ale ohrožovala bezpečnost. Stát by se na to měl podívat,“ přidal se starosta Moravičan Antonín Pospíšil.

Někde sahá vegetace až k lokomotivě

Po důslednějším státním dohledu na pravidelnou údržbu zeleně kolem železnice volají i strojvedoucí.

„Jde o bezpečnost našich lidí a nejde jen o hlavní trať, kde je vegetace dále od průjezdného profilu. Jezdím na trati, kde si dělají průjezdný profil vlaky samy. Vegetace není místy ošetřena a dosahuje až k lokomotivě či vagonu,“ reagoval předseda olomoucké organizace Federace strojvůdců České republiky Jan Korček.

Sám už najel motorovým vozem na strom, a to mezi Hrubou Vodou a Domašovem nad Bystřicí.

„Zůstal jsem stát v tunelu. Nikomu se nic nestalo,“ popsal.