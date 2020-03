Pohled na akáty rostoucí na Dolním náměstí, kterým teď chybí velká část původních korun, rozhořčil například Jitku Juráňovou.

„Nelíbí se mi to a vůbec tomu nerozumím. Ta část náměstí s korunami stromů měla krásnou atmosféru, teď je to pryč. Větve nikoho neohrožují, nechápu, proč ty stromy, když poskytují tolik žádaný stín, musí teď vypadat takto. Mám navíc obavu, že tato v uvozovkách péče stromy ničí. A není to jediný případ podobných ošetření ve městě,“ poznamenala Olomoučanka.

U kulovitých akátů nyní odborníci provádějí takzvaný zmlazovací řez, podobně jako u desítek dalších stromů ve městě.

„U těchto kultivarů v letních měsících hrozí rozlomení koruny. Stává se to, když se do listoví opře silný vítr nebo je bouřka. Často pak dochází i k fatálnímu vylomení koruny, protože má příliš husté větvení. U stromů na Dolním náměstí už k několika takovým případům poškození došlo,“ vysvětlil provozní náměstek pro zahradnickou činnost výstaviště Flora Zdeněk Šup.

Zmlazovací řez se podle něj neprovádí každým rokem. Obvykle se opakuje po pěti až osmi letech a stromům neškodí.

„Po omlazovacím řezu stromy velmi rychle zase obrazí a relativně rychle získají svůj původní tvar. Už během letošního léta listoví opět obroste, jen objem koruny bude o něco menší. Korunu je vždy po několika letech nutné ´prořezat´ a cíleně snížit množství kosterních větví,“ popsal důvody radikálnějšího řezu Zdeněk Šup.

Zeleň lidem není lhostejná

Olomoučané se podle něj na pracovníky výstaviště Flora s podobnými podněty čas od času obracejí. Zeleň ve městě lidem rozhodně není lhostejná a když zahradníci provedou razantnější zásahy, přibývá negativních reakcí.

„Pokud se jedná o výraznější ořez stromů, lidé mají obavy, zda jsou to opravdu odborné zásahy. Nejčastěji se na nás lidé v minulosti obraceli kvůli kácení stromů v parcích, které probíhalo v rámci projektu na jejich obnovu. V minulosti tam přitom byly odstraněny pouze staré nebo nevyhovující dřeviny se zhoršeným zdravotním stavem. Samozřejmě je zase nahradily stromy a keře nové,“ ujistil provozní náměstek výstaviště Flora.