„Sestava zároveň obsahuje stimulující složku dětské hry, kterou je přijetí přiměřené míry rizika,“ vysvětlila mluvčí radnice Irena Černocká.

Radnice při zprovoznění stromověží nabádala rodiče, aby zvážili, zda prolézačky jsou vhodné pro jejich potomky.

„Vzhledem k charakteru herního prvku prosíme rodiče malých dětí o vyhodnocení vhodnosti užití herního prvku a doporučujeme všem návštěvníkům vhodnou obuv," apelovala.

Tato sestava, která je určena dětem ve věku od 3 do 14 let, vyvolala pozornost rodičů. Někteří se nad neobvyklými prolézačkami pozastavovali a poukazovali na to, že chybí původní atrakce pro nejmenší návštěvníky parku.

Nyní v sousedství stromověží přibyly dva atraktivní prvky, a to houpačka a lanovka, jejichž instalaci firma dokončuje. Podle radnice tím však není hřiště v Tyršových sadech, do kterého město investovalo stovky tisíc korun, ještě kompletní.

„Plánují se již další prvky pro nejmenší děti, například kolotoč,“ informovala Irena Černocká.