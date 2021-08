„Jaký je život uprostřed CHKO? V rámci obecního zastupitelstva se držíme motta: Čistá voda, čistý vzduch a čistá půda. Jsme si vědomi toho, že kdybychom chtěli těžit z přírody, zasahovat do ní nepřijatelným způsobem, může se nám to negativně vrátit. Vazby jsou tu těsné,“ vysvětluje starosta Střeně Jiří Nevima.

Hledáte kvůli tomu odpovědi u předků, kteří fungovali v souladu s divočinou lužních lesů?

Ano. Díváme se na historická řešení, historické mapy, abychom zjistili, jak tady v minulosti fungovala příroda, kudy tekly vody, kde vedly cesty, které se snažíme obnovovat. V rámci zadržování vody v krajině děláme výsadby, rozdělujeme velké půdní bloky. Každý rok nám přibyde nová alej. Stromy rostou pomalu a je potřeba o ně pečovat, zalévat je. Daří se to a hlavně občané jsou tomu nakloněni.

Jak se to projevuje?

Kdykoliv uspořádáme nějaké veřejné výsadby, lidé přijdou. Vidíme, že otázka kvality životního prostředí je to pro ně velké téma. Chtějí budoucím generacím zanechat ne prázdnou krajinu uprostřed Litovelského Pomoraví, ale zdravou krajinu v čistém stavu. Za zmínku stojí i příkladné třídění odpadu.

V roce 1997 při katastrofálních povodních dostala Střeň obrovskou ránu, když hráz přetekla. Přes 30 domů muselo být zdemolováno. Jak vypadá ochrana před velkou vodou dnes?

Situace se výrazně zlepšila. Bývalé vedení obce udělalo hodně. V roce 1998 se navyšovaly hráze a dnes jsou oproti stavu před povodí výše o 60 centimetrů. Připravuje se rekonstrukce hrází, v některých místech dojde k navýšení o 10 až 20 centimetrů. Povodní Moravy již chystá realizaci.

Při jarním tání a větších deštích dochází k zaplavování periodických tůní a komářím kalamitám. Ve Střeni jste průkopníky v boji s komáry. Půjdete na ně i letecky?

Řešení spatřujeme v tom, že používáme speciální biocidní přípravek, který působí cíleně pouze na larvy komárů. Přímo do tůní, kde detekujeme odběrem, že tam jsou larvy a hrozí nám kalamita, aplikujeme přípravek, který v sobě má spory bakterie. Líhniště postříkáme a cíleně zahubíme larvy. Ne ze 100 procent, vždy zhruba 10 procent zbyde, nezasahujeme beze zbytku do potravního řetězce. To je dobře řešitelné u jarních kalamitách, u letních je to trochu horší.

Letecké zásahy budou? Prodírat se kopřivami a křovinami, to je fyzicky i časově vysoce náročné…

Zvažujeme to. Jednáme s firmou v Bohuňovicích, která má helikoptéry, na které může přijít podvěs s aplikátorem. Ještě letos bychom chtěli jet do Německa, abychom se dokázali technologicky posunout dál.

Jak by takový letecký zásah proti komárům vypadal?

Pod helikoptéru by se zavěsil trychtýř naplněný ledovými kroupami z již zmíněné účinné látky. Tyto ledové kroupy by se shazovaly na vytipovaná líhniště komárů. Ta máme dobře zmapovaná cestou GIS aplikace. V zásahu musíme být i vzhledem k vyšším nákladům velice přesní. Spolupracujeme s Univerzitou Palackého. Menší lokality by se případně daly řešit pomocí dronů. Je to cesta budoucnosti, kterou se snažíme připravit.

Pohled Správy CHKO?

I z pohledu CHKO je to přijatelná technologie.

Jak se daří obecní vinici? Vysazujete další hlavy?

Máme 200 hlav, dvě odrůdy. Prozatím to stačí. Nechceme, aby to byla pro obec zátěž, ale hlavně radost. Viničce se věnuje dobrovolně manželský pár, ujali se toho, mají to jako koníček. Dvakrát do roka se na viničce potkáváme s obyvateli obce. Vinobraní je oblíbené, lidé posedí, jsou to velice příjemné akce. Lidé si navíc začínají sami pěstovat stolní i moštové odrůdy na zahrádkách, vozíme jim sazeničky z jihu Moravy, když jezdíme pro materiál potřebný pro obecní vinici.

Lidé chtějí do Střeně? Evidujete zájem o pozemky?

Zájem je veliký. Obec nabídla pozemky k výstavbě rodinných domů a všechny jsou pryč. Kdyby se dnes objevil domek k rekonstrukci, okamžitě se prodá. Okolí je krásné, dopravní dostupnost velmi dobrá. V obci se žije hezky, funguje spolkový život, pořád se něco děje. Za obecním úřadem je pěkný areál, kde se lidé rádi scházejí, mohou si zasportovat a děti se vyžít na hřišti.

Bude se Střeň ještě rozšiřovat? Nabídnete plochu pro výstavbu nových domků?

Možnosti budou už jen v rámci intravilánu. Do budoucna spíše jen jednotky stavebních míst.