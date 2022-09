„Výsledek sbírky, více než 600 tisíc korun, je vynikající, nečekali jsme takovou odezvu. Rodina pomoc moc potřebuje. Všem velice děkujeme,“ ocenil odezvu starosta Štěpánova Jiří Šindler.

Díky dárcům zvládla rodina pokrýt neplánované výdaje spojené zejména s nástupem mladší dcery Kristýnky na střední školu ve Zlínském kraji.

„Další část peněz vyčleníme a po poradě s odborníkem co nejlépe zhodnotíme, aby Kristýnka měla do života našetřenou nějakou korunu. Plánuje dál studovat, je to chytrá holka. Musíme myslet do budoucna,“ uvedla paní Petra, starší dcera postřelené ženy.

Směnu v herně mít neměla, šetřila pro dceru. Na rodinu postřelené ženy je sbírka

Sestru nastěhovala k sobě

Čtyřiatřicetiletá paní Petra, ač má sama tři malé děti, se mladší sestry okamžitě ujala. Do útoku v herně žila Kristýnka s maminkou ve Štěpánově a sestra s rodinou v sousední Liboši. Kristýnku přestěhovala k sobě do rodinného domu a jak s trochou nadsázky a velkou láskou říká, najednou má děti čtyři.

„Není to jednoduché, je nás doma plno, máme hypotéku, ale všechno s manželem zvládneme. Mám v něm velkou oporu. Stát po dvou měsících poslal první příspěvek, něco jsme měli našetřeno,“ popisovala počátkem prázdnin situaci.

Problémy s úřady jsou pořád. Jen vyřídit jednorázový příspěvek 5000 korun na mladší sestru stálo paní Petru velké úsilí.

„Po telefonátu s osmým člověkem jsme se dopídili, co se stalo za chybu, že se nepropsalo usnesení soudu. Znovu tedy musím i s miminem na úřad,“ pokrčila rameny.

Davidovi s ALS lidé poslali půl milionu. Dojaté manželce pomůže s domem

Maminka bojuje a my věříme

Sedmapadesátiletá žena stále bojuje o život na specializovaném oddělení v olomoucké vojenské nemocnici.

„Za maminkou chodím každý druhý den. Věříme, moc si přejeme, že se vše nakonec obrátí k lepšímu. Bojuje, ale její stav je nadále velmi vážný,“ neskrývala slzy paní Petra.

Rodina chce využít velkou část sbírky na rehabilitaci maminky a další následnou péči.

„Naděje se nevzdáváme a musíme být připraveni,“ dodala.

Spoluvězně ubil kladivem

Dvaasedmdesátiletý recidivista obviněný z pokusu o vraždu, který střelil ženu přímo do hlavy, strávil ve vězení dohromady 48 let - mimo jiné i za vraždu ve věznici v Leopoldově, kde ubil kladivem svého spoluvězně.

Rodina chce nechat prošetřit podmínky propuštění muže na svobodu. Chystá se obrátit na ombudsmana a Ministerstvo spravedlnosti.

„Dohlížel někdo na to, zda je tento kriminálník schopen fungovat ve společnosti? Byly dodrženy podmínky propuštění z vězení po jeho posledním trestu?“ kroutila hlavou paní Petra.

Šeptá mamince postřelené v herně: Musíme vyhrát. Chce vyšetřit propuštění vraha

Hernu sledoval a vyčkával

Policie dopadla pachatele tři hodiny po činu. Podle detektivů hernu tehdy večer sledoval a vyčkával, až ji opustí poslední klient. Pak vstoupil a s revolverem v ruce se snažil přimět ženu k vydání peněz. Ta na požadavek nepřistoupila.

Vzápětí muž naprosto cíleně a chladnokrevně vystřelil a zasáhl oběť do hlavy. Pistoli poté uschoval za pas a z herny odešel. Zbraně se zbavil, kriminalisté ji však objevili. Muž si z herny neodnesl nic.

„Přestože to začalo jako loupež, vypadá to, že jej peníze v podstatě až tak nezajímaly,“ poukázal vedoucí odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství Jan Lisický.