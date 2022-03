Oblíbená lokalita nedaleko Olomouce táhne. Na Olomoucku je to jediné místo, kde je možné spatřit tuto chráněnou rostlinu, navíc v nevídaném počtu.

Na bývalých pastvinách po obvodu opuštěného vápencového lomu každoročně vykvétá několik tisíc konikleců. Může jich být až kolem osmi tisíc.

Jedná se ovšem o přírodní památku a evropsky významnou lokalitu, kde by se lidé měli chovat ohleduplně k přírodě, a to nejen k chráněnému druhu rostliny s modrofialovými květy.

„Na Strejčkově lomu je problém s návštěvností. Chodí tam průvody lidí. Vyrážejí už od předčasného jara, aby se podívali na koniklece. Má to ten efekt, že když tyto davy lidí hledají koniklece, které teprve raší, spoustu kytek zadupou,“ poukázal Michal Krátký ze sdružení Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy.

Lidé by neměli s chráněnou rostlinou manipulovat. Ochranáři ale během sezony zjišťují, že některé rostlinky vydloubli ze země. Za poškozování chráněných rostlin a jejich přesuny na zahrádky hrozí pokuta.

„Lidé by měli upřednostnit koniklece pěstované v zahradnictví, koniklec velkokvětý je vázán na vápenaté podloží a na zahrádce se mu jistě dařit nebude,“ zopakoval Michal Krátký.

Na větší ohleduplnost návštěvníků Strejčkova lomu a sousedních chráněných lokalit, kde rostou i silně ohrožené druhy orchidejí, apelují také starostové okolních obcí, které si daly koniklec velkokvětý do obecního znaku – Krčmaň hned tři a Grygov dva koniklece.

„Jsou víkendy, kdy je tam lidí opravdu hodně. Celé výpravy vyrážejí vlakem do Grygova, aby se u Strejčkova lomu pokochaly koniklecem. My bychom si ale přáli, aby ho tam mohly obdivovat v takovém počtu i další generace. Měl by tam možná stát nějaký ochránce přírody a návštěvníky trochu usměrňoval, jinak bude po kráse. Tlak lidí na tuto lokalitu je poslední roky obrovský,“ reagoval starosta Grygova Tomáš Kubáček.