Street Art Festival, který se v uplynulých týdnech vrátil do olomouckých ulic, opět oživil nevzhledné budovy se zašlými fasádami. Letos se díky němu rozzářilo barvami i staré basketbalové hřiště na okraji jednoho z nejlidnatějších sídlišť ve městě. V moderní umění proměnil již řadu veřejných ploch.

Street Art Festival v Olomouci 2023. Kotelna v Čajkovského ulici. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Už 16. ročník Street Art Festivalu skončil tento týden. Přehlídka současného pouličního umění opět nabídla špičkové umělce ve svém oboru. Téma odkazovalo na 450. výročí Univerzity Palackého, osobnost Františka Palackého a jeho dějiny každodennosti. Tohoto velikána zobrazuje přímo na vysokoškolských kolejích sedmnáctimetrový murál.

Street Art Festival v Olomouci 2023. Odkazoval na 450. výročí Palackého univerzity, osobnost Františka Palackého. Tohoto velikána zobrazuje mural vytvořený přímo na vysokoškolských kolejích.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová„Nesnažil jsem se vyobrazit klasické fyzické prvky, jako jsou oči, pusa a nos, už z toho důvodu, že plocha je vertikálně rozdělena řadou oken a na detaily obličeje tak není prostor. Navíc podobiznu Františka Palackého asi každý z nás zná. Ve své volné tvorbě pracuji s geometrickou stylizací, využil jsem tedy typický prvek jeho licousů a prostor v obličeji jsem vyřešil jako otevřené dveře, které jsou jakoby vstupem do neznáma. Je to vlastně takový vzkaz v duchu hodnot, které Palacký vyznával, tedy že se nemáme bát neznámé budoucnosti a máme být stejně jako on otevření světu,“ popsal velkoplošnou graffiti malbu její autor, kterým je renomovaný malíř Zbyněk Linhart.

Street Art Festival v Olomouci 2023. Budova FarmakuZdroj: Street Art FestivalKromě budovy v areálu vysokoškolských kolejí se od poloviny srpna v rámci unikátní přehlídky proměnilo ještě několik dalších ploch, mezi nimi například budova Farmaku, kotelny nebo staré basketbalové hřiště.

„Letošní rok se opravdu povedl. Více než kdy dříve jsme cítili komunitní ráz akce. Například se hned několikrát stalo, že za umělcem přišla nějaká starší dáma ze sídliště a přinesla mu kávu či buchty. Nebo si vyptala jeden ze sprejů, by si mohla doma opravit oprýskanou koupelnu,“ uvádí s úsměvem ředitelka festivalu, Romana Junkerová.

Během festivalu se podle organizátorů spotřebovalo 1200 kilogramů barvy a 716 sprejů.

„Celého programu se účastnilo 14 umělců z 5 evropských zemí a jen do workshopů se přes léto zapojilo více jak 300 dětí, včetně škol, například Gymnázium Čajkovského, Střední odborná škola obchodu a služeb Štursova, Základní umělecká škola Miloslava Stibora či Moravská střední škola,“ shrnula 16. ročník ředitelka.