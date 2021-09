Letošní ročník Street Art Festivalu uzavře v příštím týdnu český tvůrce. Do Olomouce dorazí mistr české graffiti scény Michal Škapa. Jeho velkoformátová malba má vzniknout u S-klubu.

„Myslím, že malby se moc povedly. Na vysokoškolských kolejích volili umělci pěkné motivy, celkově odezva je vynikající,“ uvedla manažerka Street Art Festivalu Romana Junkerová. „Na jednorožce od Vidama máme velké ohlasy, lidé jsou nadšeni, že Vidam přijel do Olomouce,“ poznamenala.

V rámci letošního Street art festivalu vznikly v Olomouci nové velkoplošné malby. Umělci Vidam a FatHeat, kteří patří mezi evropskou špičku, se vrhli na prázdné zdi vysokoškolských kolejí. Mr Dheo, jenž se už v Olomouci představil, a to malbou Selfie King v Denisově ulici, vyzdobil plochu ve Funparku Šantovka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.