„Momentálně hledáme spíše plochy pro větší mural. Kdyby mělo zájem nějaké sdružení vlastníků bytových jednotek, například na Lazcích nebo na Povelu, to bychom uvítali,“ dodala.

Malovat by se letos mohlo například v Křivé ulici v centru města, kde by umělec zvelebil oprýskanou zeď u parkoviště.

Ve hře jsou zdi v městské části Povel. Jednu chce dát k dispozici pro nástěnnou malbu tamní společenství vlastníků bytových jednotek. „Jde opět o menší plochu,“ uvedla Junkerová.

Organizátoři festivalu jednají s Výstavištěm Flora Olomouc. V areálu se poohlížejí po vhodné zdi, například poblíž rozária, kterou by chtěli „pomalovat“ ve spolupráci s dětmi.

„Uvažujeme o jedné z mostních podpěr u pavilonu A,“ zmínila manažerka festivalu.

Street Art Festival již od roku 2007 přiváží do Olomouce české i světové umělce. Ve městě se představily takové hvězdy street artu jako Mr. Dheo, ZZRock, Wild_Drawing, ParizOne či Chemise.

Umělci tvořili v památkové rezervaci, ve fakultní nemocnici či v areálu vysokoškolských kolejí, kde realizovali již několik velkoplošných maleb.

Loňský ročník festivalu přinesl také diskusi o kvalitě. Rozvířila ji práce na boční straně Moravského divadla. Na frekventovaném místě vytvořil italský umělec Ozmo postavu múzy tragédie Melpomené, jejíž podoba, propojení antiky a moderny, emotikony, vyvolaly kritiku části veřejnosti i některých odborníků. Začalo se mluvit o regulaci a vzniku speciální komise.

Manažerka festivalu se otevřené debatě a vzniku poradní skupiny nebrání.

„Jen vidím malinko rozpor v chápání architektury, jak by měla působit a fungovat ve veřejném prostoru, a jak funguje street art sám o sobě. Aby to, co nakonec vznikne, nebylo moc vzdálené tomu, co vlastně street art ve skutečnosti je,“ poznamenala.