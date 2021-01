Za normálních okolností by podzim roku 2020 věnovala přípravě na maturitu, kvůli aktuální zdravotnické krizi jej prožila prací na covidovém oddělení. „Uvědomila jsem si, proč na zdravce vlastně jsem,“ říká ke zkušenosti z výpomoci v nemocnici studentka šumperské střední zdravotnické školy Petra Kimmerová.

Petra Kimmerová na infekčním oddělení šumperské nemocnice. | Foto: Hana Hanke, Nemocnice Šumperk

Že bude v rámci pracovní povinnosti povolaná do nemocnice, se Petra Kimmerová dozvěděla na poslední chvíli. „Spolužačka ve škole zjistila nějaké informace a pak nám do skupiny psala, že asi budeme povolaní do nemocnic. My jsme to vůbec nevěděli, škola také ne. Zjistili jsme to až den před tím, než jsme nastoupili. Ve středu nám zavolali a ve čtvrtek jsme nastupovali. Týkalo se to čtvrťáků, kolem šedesáti lidí,“ říká studentka posledního ročníku oboru Zdravotnický asistent.