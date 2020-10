Studenti by se měli připravit pouze na to, že nebudou zpívat v hudební výchově a tělocvik je doporučen ve venkovních prostorách.

Podle ředitelů škol však provází informování o nových opatřeních chaos. Do poslední chvíle nevědí, jaká pravidla budou kde platit.

„Je pátek 10 hodin a oficiálně nevím nic. Neuvěřitelná situace,“ reagovala ředitelka Gymnázia Šternberk Tamara Kaňáková.

Ve čtvrtek žádala o informace Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví, kde se dozvěděla, že nařízení mimořádného opatření je na Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje.

„Informace prý dostaneme ve čtvrtek, nejpozději v pátek,“ uvedla.

Vzhledem k tomu, že Olomoucko je v oranžové na platném semaforu pohotovostních stupňů a epidemiologická situace v okrese není růžová, začala kantory a studenty připravovat na to, že od pondělí přejde vyšší gymnázium na distanční výuku, nižší bude nadále chodit do školy.

„Večer vidím ve zprávách, že Olomoucký a Zlínský kraj náhle zezelenaly, vlastně zmodraly. Už se nepracuje s okresy, ale s kraji. Hned jsme s kolegy a dalšími řediteli pátrali po oficiální informaci, zda se tedy bude v Olomouckém kraji učit normálně, nebo ne. Dnes jsem vyhlásila, že v pondělí půjdeme do školy. Jsme za to velice rádi,“ líčila v pátek dopoledne.

Už na nic nečekáme, takto to nejde!

Ředitel Slovanského gymnázia Olomouc Radim Slouka v pátek ráno vyhlásil, že se ve škole bude normálně učit - omezena bude hudební výchova a tělocvik.

„Už nečekáme na nic. Takto to nejde! Stále nemáme oficiálně žádné stanovisko. I kdyby mi teď někdo zatelefonoval změnu, odmítnu ho respektovat, dokud mi oficiálně datovou schránkou nepřijde pokyn k tomu, že mám uzavřít škol,“ sdělil Deníku v pátek dopoledne - před avizovaným brífinkem ministra zdravotnictví Romana Prymuly k průběžnému hodnocení vývoje epidemie Covid-19.

„Je skandál, že jako ředitel nejstarší školy na Moravě se musím dozvědět ve čtvrtek z televizních novin, že v pondělí mohou jít žáci do školy,“ dodal Slouka.

Školy budou fungovat, zní z hygieny

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Lenky Pešákové budou základní, střední i vysoké školy v Olomouckém kraji od pondělí normálně fungovat.

„Odpoledne se to měnit nebude,“ ujistila.

Krajská hygienická stanice již vydala nařízení mimořádného opatření, v němž pro školy v Olomouckém kraji omezuje pouze zpěv a sportovní činnost, s výjimkou prvního stupně základních škol a mateřských škol.

„Toto nařízení mimořádného opatření dostaly všechny obce s rozšířenou působností do datové schránky, dostal to kraj, město, krizový štáb kraje a je to vyvěšeno na úřední desce KHS. Všichni jsou informováni,“ zdůraznila v pátek dopoledne Pešáková.

Situace je obrovsky nepřehledná

Vláda ve středu přišla s novým krizovým opatřením s účinností od 5. října. V případě škol odkázala na platný semafor, kdy v regionech zařazených do oranžové a červené, bude vzhledem k aktuální epidemiologické situaci zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti.

„Situace je obrovsky nepřehledná. Ve čtvrtek ráno jsme odhlásili děti ze stravy a na pondělí vypověděli dodavatele surovin. Ve 14.00 jsme dostali informaci, že poběžíme normálně, že jsme tedy asi v zelené barvě, takže znovu měnit. Pokud mi teď, v pátek před polednem, někdo řekne, že v pondělí nejdou děti do školy, už s tím nic neudělám,“ uzavřel vedoucí školní jídelny olomouckého gymnázia Petr Pospíšil.