E-přihlášku ke studiu na UP si zájemci mohou podat ještě na většinu studijních programů cyrilometodějské teologické fakulty, a to do 30. dubna. Pro programy sociální práce a mezinárodní sociální a humanitární práce pak teologická fakulta otevře druhé kolo od 20. června. do 31. července. Přírodovědecká fakulta otevřela druhé kolo přijímacího řízení na vybrané obory do 11. července.

Olomoučané nejčastěji chodí pěšky, ubylo jízd na kole i MHD

Uprchlíci z Ukrajiny si mohou podat bezplatnou přihlášku na přírodovědeckou fakultu v rámci druhého kola přijímacího řízení, tedy do 11. července, a na vybrané programy filozofické fakulty v termínu od 15. května do 30. června.

K doktorskému studiu na UP se dá přihlašovat na přírodovědeckou a filozofickou fakultu do 30. dubna, na lékařskou do 13. května a na teologickou, pedagogickou, právnickou, fakultu zdravotnických věd a fakultu tělesné kultury do 31. května. Na přírodovědecké fakultě pak bude spuštěno ještě druhé kolo, a to od 1. června do 15. srpna. Na programy vyučované v cizích jazycích se dá podat přihláška do konce dubna až srpna v závislosti na fakultě.

Kompletní přehled aktuální studijní nabídky je k dispozici v katalogu na webu UP, stačí vybrat typ studia a zaškrtnout políčko „pouze otevřené studijní programy“.

E-přihlášku lze podat na adrese prihlaska.upol.cz. Další informace o studiu na UP zájemci najdou na webové platformě Univerzitní město.

UP nabízí tisícovku kombinací studijních programů, které na osmi fakultách studuje 23 tisíc studentů. K 15. březnu přijala přes 32 tisíc přihlášek ke studiu, nejvíce za posledních deset let.