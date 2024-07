„Rezervaci si lidé zajistí online, před příjezdem dostanou unikátní PIN kódy, které jim otevřou objekt, pokoj, úschovnu kol nebo lyží a pustí je taky na parkoviště,“ vysvětluje Braunerová.

Vizualizace nových apartmánů a moderního wellness parku:

Vizualizace nových apartmánů a moderního wellness parku v Dolní Moravě arrow_left arrow_right info Zdroj: Vizualizace: Horský resort Dolní Morava 1/17 Vizualizace: Resort Dolní Morava staví nové apartmány a moderní wellness park.

U projektu vsadil resort na zelené střechy všech objektů, které zabrání přehřívání domů a pomohou udržet vodu v krajině.

„Budovy jsou navržené ve stejném stylu, aby co nejvíce zapadly do krajiny a co nejméně ji rušily,“ podotýká Braunerová.

Poblíž nového ubytování vznikne také restaurace nebo pekárna. Nejbližší obchod hosté najdou dole v obci a nebo v nedalekých Králíkách.

Čtvrtý dům v Dolní Moravě staví jiný investor a ten nabídne asi šest desítek apartmánů k prodeji. Nad novými apartmány navíc začala vloni na podzim další stavba, a to moderního wellness parku. Hotový bude příští rok v prosinci.

„Nabídne relaxační a zážitkové bazény, tři tobogány, privátní wellness centra, luxusní saunový svět, severský srub u jezera, panoramatickou saunu, páru nad jezerem nebo horské wellness. Park bude přístupný pro všechny návštěvníky resortu, nejen pro ubytované hosty,“ popisuje projekt Braunerová.

Nové apartmány a wellness centrum, to vše je náročné na personál. Resort Dolní Morava si však na nedostatek pracovníků zatím nemůže stěžovat. Aktuálně zaměstnává okolo tří stovek lidí.

„Daří se nám personál shánět, budujeme i nové ubytování pro zaměstnance, které pomůže s pracovní sílou. Plánujeme také stavět byty pro zaměstnance v Králíkách. Máme už i pracovníky, kteří sem přišli s celou rodinou. Je to tady trochu odříznutý kraj, takže musíme lidem nabídnout bydlení, abychom si je udrželi,“ dodává Braunerová.

Zatímco do Dolní Moravy míří davy turistů, nedaleké Králíky jsou pro ně jen průjezdní město. A to by chtěli radní změnit. Chtějí, aby se turisté zdrželi také u nich a jen neprojížděli směrem do Dolní Moravy.

„Někdy nám to dělá trochu komplikace na průjezdu městem, když do Dolní Moravy najíždí turnusy. To tak je. Rádi bychom, aby se část těch lidí z Dolní Moravy, kde dostávají plný servis, zastavila i u nás v Králíkách. Máme krásné náměstí, památkovou zónu, průběžně se zlepšují i služby, je tady kavárna i hotel,“ říká starosta Králík Václav Kubín. S resortem už před časem navázal spolupráci. „Máme ambici dělat resortu zázemí, jednáme s nimi o stavbě bytů pro zaměstnance,“ doplňuje Kubín.

Na Králicku mohou turisté kromě Dolní Moravy navštívit také vojenské opevnění, muzeum v Králíkách nebo poutní místo s klášterem Hora Matky Boží neboli Hedeč.

Stavba apartmánů v Dolní Moravě: