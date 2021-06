Masožravé rostliny rostou v tropických deštných pralesech, ale i ve vysokých horách nebo v arktidských oblastech severní polokoule. Jedinečná původní masožravá rostlina se nachází i v České republice - tučnice česká.

Na výstavě jsou však k vidění i druhy, které potřebují k životu tak specifické podmínky, že je prakticky nemožné je udržet při životě v běžné domácnosti. Například masožravé rostliny původem ze stolových hor v Jižní Americe z rodu Heliamphora potřebují k životu hodně světla, ale současně nízkou teplotu a vysokou vlhkost.

Návštěvníci skleníku mohou zkoumat různé způsoby, jimiž masožravé rostliny uchvacují svou kořist. Potravu lepí na listy či používají gravitační, podzemní, podtlakové nebo gravitační pasti.

„Některé bublinatky mají pod vodou ponořené až tisíce miniaturních lapacích měchýřků naplněných vodou. Tu z nich odčerpávají, a vytváří tak podtlak. Po podráždění se měchýřek bleskurychle otevře a nasaje okolní vodu i s kořistí,“ přiblížil Pavel Souček, vedoucí Sbírkových skleníků z Výstaviště Flora Olomouc, které výstavu Živé pasti pořádá.

Výstava je otevřená denně od 9:30 do 18 hodin, a to až do neděle 18. června. Fascinující svět masožravých rostlin tak budou moci lidé poznat i při prohlídce ve večerní atmosféře a to v pátek 18. a v sobotu 19. června od 20 do 23 hodin.