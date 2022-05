Bezmála pět století stará stodola až do nedávna stála ve Skaličce v okrese Přerov. Na podzim 2020 ji odborníci rozebrali a převezli do Frenštátu pod Radhoštěm, kde prošla restaurátorskými, konzervátorskými a tesařskými zásahy. V průběhu loňského roku pak proběhl transfer jednotlivých částí do Příkaz na Olomoucku, kde byla stodola znovu postavena.