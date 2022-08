Ze startu nedaleko tábora vycházely postupně po jednom a přes louku se musely dostat do cíle, kterým byl jejich tábor. Tři dívky ve věku třináct až patnáct let se ale do tábora nevrátily.

Když se vychovatelům ani po půlhodině nepodařilo děvčata nalézt, oznámili událost na linku 158.

Hodinové pátrání

Oznámení přijala policejní tísňová linka deset minut po 23. hodině. Na místo k pátrání po pohřešovaných dětech byly okamžitě povolány všechny dostupné hlídky včetně psovoda se služebním psem.

„Policisté propátrávali nejen terén v širším okolí tábora, ale svoji pozornost zaměřili také na hlavní silnici mezi Ramzovou a Horní Lipovou. A právě zde se zhruba patnáct minut po půlnoci jedné z hlídek podařilo dívky nalézt. Šly po silnici směrem na Horní Lipovou a od svého tábora se tak vzdalovaly. Všechny tři byly v pořádku, nezraněné, pouze vystrašené z toho jak se ve tmě ztratily,“ popsala policejní mluvčí Marie Šafářová.

Hlídka dívky odvezla zpět do tábora, kde je předala táborové vedoucí.