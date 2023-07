Hned několika skvělých festivalů, historických akcí a nevšedních programů je na Olomoucku přichystáno na nadcházející sváteční dny 5.-6. července. Vyberte si z našich tipů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Šternberský žleb

KDY: středa 5.7. - sobota 8.7.

KDE: areál koupaliště Dolní Žleb u Šternberka

PROČ PŘIJÍT: Čtyřdenní multižánrová jízda na břehu rybníka Dolní Žleb ve Šternberku. Pohodový festival v obklopení přírodou, na třech podiích zazní folk, pop, rock i alternativní projekty, vystoupí například Buty, kapela Mutanti hledaj východisko, Žamboši či Nikola Mucha. Středeční program zve mimo jiné na The Middle Of The Sandwich, Marcell či Ota Balage Band, ve čtvrtek zase zahraje kapela Zrní či Nylon Jail. Více zde

Festival v Dolním žlebu u ŠternberkaZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Helfštýnská pouť

KDY: středa 5. a čtvrtek 6. července

KDE: hrad Helfštýn

PROČ PŘIJÍT: Celodenní program plný řemesel a soutěží spojený s historickým tržištěm. Dílny a workshopy pro malé i velké pod taktovkou Studia Bez kliky. Na historickém tržišti můžete zakoupit originální výrobky z dílen všestranných dobových řemeslníků. Jezdecká představení koní, žonglérská show a dílna Honzy Hlavsy, show s prapory, poi a dílny Boca Fuego, řemeslníci, loutkové divadlo, výtvarné dílny pro děti. Více zde

Helfštýnská pouť Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Levandulový festival s muzikou a jídlem

KDY: středa 5. a čtvrtek 6. července

KDE: Levandulový statek v Bezděkově u Úsova

PROČ PŘIJÍT: Festival plný dobré hudby, jídla i zábavy na levandulových polích bezděkovského statku. Zábavu spojenou s oslavou levandule si užijí všechny věkové kategorie. Akcí provede oblíbený televizní moderátor Vladimír Kořen, o hudební program se postarají Eddie Stoilow, Yoyo Band, Věra Martinová, Thom Artway, Šárka Vaňková a další. Gastrozóna nabídne zajímavé foodtrucky, mistrovské pochoutky od Romana Pauluse a jeho bistra a také od výjimečného olomouckého počinu Long Story ShortEatery & Bakery. Na pódiu bude vařit šéfkuchař Jan Rimpler společně s Romanem Paulusem.

Nechybí pestrá zábava pro děti, dětské atrakce a tvořivé dílničky. Novinkou je program Univerzity Palackého (nejen) pro děti. Pro návštěvníky je připravena i levandulová stezka, komentované prohlídky statku, levandulové občerstvení a odpočinek v levandulovém poli. Oblíbené je také focení v levandulích a na památku si návštěvníci mohou odnést i levandulovou sazeničku. Více zde

Levandulový festivalZdroj: Deník / Vladimíra Bartoňová

Středověk na hradě v Brníčku

KDY: středa 5. července od 14 hodin

KDE: zřícenina hradu Brníčko u Zábřeha

PROČ PŘIJÍT: Zpátky do středověku se na svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje vrátí letos už potřinácté hrad v Brníčku. Vystoupení šermířů, koncerty, působivá atmosféra. Zahraje bluegrassová kapela Goodwill či skupina Kelt Grass Band, hlavní hvězdou Středověkého odpoledne jsou legendární Zelenáči. Diváci se mohou těšit také na úžasnou ohňovou show a bohatý program v romantickém prostředí hradní zříceniny uzavře ohňostroj. Více zde

Středověké odpoledne na hradě BrníčkoZdroj: Deník / Michal Krestýn

Svátky na zámku pod Kosířem

KDY: středa 5. a čtvrtek 6. července

KDE: zámek v Čechách pod Kosířem

PROČ PŘIJÍT: Kromě klasických prohlídek bude připraven program vhodný zejména pro rodiny s dětmi: "O květinové paní" - hrané kostýmované prohlídky zámeckých interiérů s pohádkovou tematikou, herní prvky v parku, lukostřelba, házení kroužků, překážky pro koně na tyčce, kreativní dílničky na Hanácké ambasádě. Více zde

Zámek v Čechách pod Kosířem.Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

Dobývání hradu Plumlov

KDY: 5. a 6. července a 8. a 9. července

KDE: zámek Plumlov

PROČ PŘIJÍT: Pestrý program plný šermířů, mušketýrů i pohádek pro děti. Vystoupí několik šermířských skupin, kovářské řemeslo představí mistr Jakub, ukázky života vojenského tábora během obléhání, sokolníci s výcvikem a přílety dravých ptáků. Na programu jsou i speciální kostýmované prohlídky Vysokým zámkem a mimořádně netradiční prohlídky pohádkových sklepů. Více zde

Oblíbená akce - Dobývání hradu PlumlovZdroj: Petr Šenkyřík, se souhlasem