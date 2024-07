Největším trhákem večera bude vystoupení skotské rockové skupiny Nazareth, která jistě zahraje své největší hity jako například Love hurts, Dream On, This Flight Tonight, Razamanaz nebo Where Are You Now.

„Fanoušky samozřejmě Nazareth u nás stále mají, i když už je to samozřejmě také kus historie. Je to také i trocha nostalgie, ale na druhou stranu, do Šternberka nejezdí Nazareth každý týden,“ řekl František Sviták, ředitel agentury ARKS plus, která festival pořádá.

V areálu sportovní haly Ecce Homo se festival koná po nuceném stěhování z hradu. A letos zde bude vše shodné s předchozími ročníky. Tedy umístění pódia a cateringu, kapely budou samosebou jiné.

„Ano, žádná velká změna nebude. Jen s jednou výjimkou, budeme mít sérii několika stovek piva, které ponese název Nazareth. Ale jinak organizačně nic zásadního jinak nebude, bude to stejné jako v předchozích letech. Pojedeme od jedné hodiny odpoledne do jedné do rána. Takže doufejme, že vydrží počasí a bude to dobré,“ uvedl Sviták.

Šternberský kopec čeká jubilejní dvacátý ročník, i když už jich bylo o jeden víc. Ovšem ten covidový je mimo oficiální součet, protože vzhledem k opatřením nemohlo jít o klasický festival se vším všudy.

„Ve Šternberku je to o to specifičtější, že to je malé město a díky tomu, že jsme museli odejít z hradu, tak je to o něco složitější. Ale držíme se pořád, byť honoráře tuzemských kapel a interpretů jdou stále nahoru. Do budoucna to budeme asi muset řešit tak, že budeme častěji přivážet kapely ze zahraničí,“ podotkl Sviták.

Vstupenky jsou v prodeji za 690 korun.

Program festivalu Šternberský kopec 2024

13.00: otevření areálu

14.00: Mňága a Žďorp

15.30: Turbo

17.00: Nedivoč

18.30: Marta Jandová s kapelou

20.00: Iné kafe

21.30: Nazareth

23.15: O5 a Radeček

01:00: KOBLIZC!