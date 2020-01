Šternberská nemocnice má nový vjezd, přibyly i desítky parkovacích míst

Nový vjezd z ulice Poděbradova a 50 parkovacích míst mohou využívat pacienti a návštěvy ve šternberské nemocnici. Ten současný z ulice Jívavská funguje omezeně kvůli začínající výstavbě pavilonu interních oborů. Moderní pavilon by měl být hotov do dvou let. Čtyřpodlažní objekt za 253 milionů korun je jednou z největších současných investic Olomouckého kraje.

Nový vjezd z ulice Poděbradova a padesát parkovacích míst využívají nově pacienti a návštěvy v Nemocnici Šternberk. | Foto: archiv nemocnice Šternberk