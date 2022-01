Na silnici I/46 se v Jívavské ulici u koupaliště bude jezdit kyvadlově. Tisíce aut, včetně kamionů, nakonec nebudou projíždět kolem základní školy. Firma vloni ustoupila tlaku veřejnosti. Práce potrvají do podzimu. Nový most by měl být zprovozněn koncem října.