„Oslovili jsme VÚT Brno, fakultu architektury, a nabídli, aby studenti přijeli a podívali se na město jinýma očima. Některé věci máme rozpracované, ale možná nám chybí nadhled. Jsou to mladí lidé, nezatížení tím, že by roky žili ve Štěpánově. I kdyby jejich návrhy nebyly realizovatelné, už nápadem se můžeme inspirovat a do budoucna jej rozvíjet. Je to pro nás velice cenná zkušenost a spolupráce,“ vysvětlil starosta města Jiří Šindler.

Křižovatka jak uprostřed Prahy

Město vybralo celkem pět lokalit, které by chtělo změnit. Zástupci radnice je prošli společně s mladými architekty a jejich pedagogy z Ústavu prostorové tvorby.

„Nemáme náměstí a chtěli bychom prostor mezi kostelem, hřbitovem, hřištěm a školou propojit. Myšlenka „život, od narození až do samotného konce“ by mohla být průvodní pro nový pohled na celý tento prostor. Součástí konceptu by mohl být otevřený hřbitov, bez vysoké zdi,“ shrnul starosta jednu z výzev.

V místní části Březce, kde město letos chce investovat do prostoru kolem kaple a chodníků, by se studenti zase měli zamýšlet nad studií návsi.

„Místo je zalité tunami asfaltu, křižovatka, jak uprostřed Prahy. Chtěli bychom mladý, moderní pohled a zároveň, aby se vrátilo zpět vzezření vesnické návsi. Na studentech bude, jak to pojmou,“ popisoval starosta další lokalitu volající po proměně.

Své návrhy by měli studenti představit veřejně ve Štěpánově v rámci workshopu. Ten by se měl uskutečnit v květnu v kině a mladí tvůrci by měli lidem ukázat, vysvětlit a před případnými odpůrci také obhájit vzniklé nápady.

V plánu dlouhodobá spolupráce

Návrhy z ateliérového projektu pak bude mít k dispozici radnice, která s nimi může pracovat dále. Přijdou na zlomek ceny, jakou by Štěpánov zaplatil za architektonické studie.

„Je to oboustranně prospěšná spolupráce. Výstupy studentů vycházejí z konkrétního místa, analýz konkrétního místa. Může to být vize studentů, anebo něco jasně čitelného, co bude mít jasnou formu – například park a v něm vytvoří posezení. Obec se může chopit myšlenky a transformovat ji do realizovatelné podoby,“ popisovali zástupci Ústavu prostorové tvorby z VÚT Brno.

Radnice by nechtěla skončit u jednoho ateliérového projektu, ale s mladými architekty z Brna plánuje dlouhodobou spolupráci.

„Třeba i individuálně, pokud studenty nějaké téma zaujme, nevidím důvod, proč na myšlence nepracovat dále. Pomalu ji můžeme dotáhnout k projektu a realizaci. Doufám, že spolupráce bude pokračovat. Mladí mají trochu jiný pohled a jejich myšlenky jsou velice přínosné,“ dodal starosta.