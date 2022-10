Začalo to bronchitidou. Jednoho rána vstal, šel se sestrou do parku, hrál si jako jindy. Večer trošku chraptěl, nic neobvyklého. Víkend strávil i se sestrou u táty a vše probíhalo bez problémů. Až do neděle. Táta volal vyděšeně mámě.