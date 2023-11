Zeptali jsme se na důvody protestu na jednom z olomouckých gymnázií i několika základních školách ve městě. Jak by na jejich školu dopadly chystané kroky vlády? A s jakou mzdou mohou "lákat" tzv, nepedagogické pracovníky, tedy školníky, provozní zaměstnace či pracovníky do školních jídelen?

Slovanské gymnázium: Ministerstvo zaspalo už dávno

Do stávky se v pondělí zapojilo například Slovanské gymnázium v Olomouci, zavřená zůstala jak kmenová budova na třídě Jiřího z Poděbrad, tak pracoviště v Pasteurově ulici. Co bylo důvodem stávky a jaké by byly konkrétní dopady?

„Pokud by došlo na snížení koeficientu PH max (maximální týdenní počet hodin vyučování financovaný ze státního rozpočtu, pozn.red.), muselo by ze Slovanského gymnázia odejít až jedenáct vynikajících kvalifikovaných učitelů. Dalším důvodem stávky jsou peníze pro správní zaměstnance. Za poslední dva roky se jim mzdy i přes obrovskou inflaci prakticky nezvýšily a teď je ještě chce ministerstvo školství o dvě procenta snížit,“ pozastavil se ředitel Radim Slouka.

Navíc podle něj stále není jasné, zda školy na všechny správní zaměstnance dostanou peníze. Například na obou budovách Slovanského gymnázia je celkem 25 provozních pracovníků, kteří teď žijí v nejistotě.

„Na naší škole jsou z 99 procent srdcaři, pracují u nás dlouhá léta a obměňují se prakticky jen při odchodu do důchodu. Ministerstvo bohužel zaspalo už dávno. Jak je možné, že platové tabulky správních zaměstnanců začínají pod hranicí minimální mzdy? Léta se mluví o platech kantorů, ale na správní zaměstnance se zapomíná, je to nespravedlivé. Poukazujeme na to dlouhodobě. Všichni zaměstnanci pracují ve prospěch našich dětí a dělat mezi nimi rozdíly považuji za nemorální,“ konstatoval ředitel Slovanského gymnázia Radim Slouka.



Propouštění učitelů i asistentů pedagoga

V olomouckých mateřských a základních školách se pondělní stávka projevila v různých formách i rozsahu. Některé budovy zůstaly zavřené, v jiných, například na základní škole Zeyerova, se na prvním stupni učilo a druhý byl zavřený.

Fakultní základní škola v Holečkově ulici zůstala kompletně zavřená. Ve čtyřech mateřinkách, které pod školu spadají, ke stávce přistoupili odlišně. Některá pracoviště zavřela, jiná částečně fungovala, protože někde stávkovali všichni, jinde třeba jen část učitelů nebo provozních pracovníků. Pokud by na omezení rozpočtu opravdu došlo, byli by nuceni ve třídách snížit počty dělených hodin.

„Museli bychom propustit některé učitele a zřejmě také asistenty pedagoga. Děti, které podpůrná opatření při vzdělávání potřebují, by je pak neměly v takovém rozsahu jako dosud. Negativní dopady by byly také na provozní zaměstnance jako jsou kuchařky, uklízečky nebo školníci,“ uvedla ředitelka Zonna Bařinková.