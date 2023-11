„Stále jich přibývá. Na poslední chvíli se nám ještě hlásí další vesnické školy a přibývají také městské školy. V Olomouci se přidávají především velká školská zařízení a to včetně fakultních základních škol,“ informovala v pátek odpoledne Eva Hrdličková z Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Podle pátečních informací se do stávky v regionu zapojí přes 60 procent škol.

„Podle posledních informací osm škol bude zavřených úplně, sedm bude otevřených částečně a zbývající desítka škol by měla fungovat v běžném režimu," řekla v pátek Deníku vedoucí odboru školství olomouckého magistrátu Hana Fantová.

Mezi olomouckými školami, které budou v pondělí otevřené v omezeném režimu, je například i ZŠ Zeyerova. Výuka na prvním stupni tam bude probíhat podle běžného rozvrhu a v provozu bude také školní družina. Žáci, kteří budou ve škole přítomni, mají zajištěný oběd. Pro žáky druhého stupně je na pondělí vyhlášeno ředitelské volno.

„Stávkuje jen část zaměstnanců, jedná se o učitele z druhého stupně. Na prvním stupni žádná z kolegyň nestávkuje, výuka je tam v plném rozsahu zajištěna,“ uvedla ředitelka Vladimíra Švecová.

Speciální školy v běžném režimu

Kvůli stávce budou v pondělí uzavřena také mnohá gymnázia a střední odborné školy. Olomoucký kraj je zřizovatelem přibližně osmi desítek těchto školských zařízení.

„Z tohoto počtu se do stávky na území celého kraje zapojí osmačtyřicet gymnázií a středních škol. Některé budou mít provoz v různé míře omezený. V běžném režimu však budou fungovat speciální školy. V Olomouci se jedná například o Střední, základní a mateřskou školu profesora Vejdovského,“ sdělil Aleš Jakubec, krajský radní pro školství.

Důvodem pondělní stávky je zabránit dalšímu snižování peněz plynoucích do školství. Pokud se rozpočet od příštího roku opět sníží, nebudou mít školy dost peněz na zaplacení provozních pracovníků, zejména školníků, kuchařek, uklízeček nebo asistentů pedagogů. Finanční prostředky už by jim pak nezbývaly ani na dělení tříd při výuce cizích jazyků nebo odborných předmětů, čímž by byla ohrožena kvalita výuky.