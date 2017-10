Stávka “přiblblíků"? Nová vláda s námi musí počítat, vzkazují lékaři

Dva dny před volbami do Poslanecké sněmovny zavřeli „krám“. Desítkám praktiků na Olomoucku, k nimž se přidaly ambulance internistů, kardiologů, kožařů, neurologů a dalších specialistů, došla trpělivost a připojily se k celostátnímu protestu. Vadí jim nárůst byrokracie a podfinancování oboru, který stojí v první linii českého zdravotnictví. Taky poslední výroky politiků, v čele s prezidentem Milošem Zemanem, který stávkující označil za „přiblblíky“.

„Účast odhadujeme na 80 procent všech praktických lékařů. Podpora je masivní,“ uvedla dopoledne Jarmila Ševčíková, krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů.

„Problémy žádné nenastaly, pacienti byli informováni a pokud by dnes někdo přišel, na letácích informujeme, kam se může obrátit s akutním problémem,“ dodala.

Zavřela i Věra Katzerová, praktická lékařka z Litovle.

„Na Olomoucku stávkují téměř všichni praktici a připojili se kardiologové, internisté, kožní lékaři, neurologové, zubní lékaři. Pokud nezavřeli ordinaci, tak alespoň vyvěsili leták,“ dodala Katzerová, která je zároveň předsedkyní Sdružení praktických lékařů v olomouckém okrese.

Zdůraznila, že protest není namířen proti pacientům. „Ty jsme informovali, nebereme si je jako rukojmí, ale naopak se bijeme i za ně a za zachování dostupné primární péče,“ zdůrazňovala doktorka.

Proti tupé byrokracii a aroganci mocných

Lékaři se ohradili proti poznámkám politiků, že stávku špatně načasovali. „Protestujeme proti tupé byrokracii a aroganci mocných. Že nás prezident označil za přiblblíky? To snad hovoří za vše…,“ reagovala Katzerová.

Tvrdí, že jednodenní stávka je vysvědčením odcházející vlády, kterou primární péče podle lékařů nezajímala.

„Nové vládě chceme ukázat, že je v nás síla a jednota a že s námi jako s primární péčí musejí počítat,“ dodala s tím, že praktici požadují, aby měli na ministerstvu zdravotnictví svého zástupce.

„Člověka, který bude rozumět primární péči, ne jako dosavadní ministři, ředitelé fakultních nemocnic, kteří o ní neměli ani potuchy a podle toho rozdělovali peníze,“ odkazovala na to, že v návrhu úhradové vyhlášky na příští rok je pro tento segment pokles.

Princip kapitace

Právě odcházející ministr Miloslav Ludvík praktiky dopoledne značně popudil, když prohlásil, že nebude platit za kartotéku, ale za skutečnou práci.

„Volají mi desítky lékařů, co to má znamenat! Princip takzvané kapitace je o tom, že máme 19 nejčastěji prováděných výkonů zahrnutých v kapitaci, nijak je nevykazujeme. Tento výrok jen potvrzuje, že ministr nepochopil princip kapitace a nerozumí primární péči,“ ohradila se Jarmila Ševčíková

Praktikům vadí, jak jsou vládou a resortem přehlíženi.

„Představa, že naše práce je o tom, že přijde pacient, ukáže krk a my ho pošleme do postele, je scestná. Děláme v celém systému základní filtr, poskytujeme komplexní péči, která zahrnuje nejen tu lékařskou, ale staráme se i o to, zda má pacient po propuštění z nemocnice podmínky doma, vyřizujeme sociální dávky, zařazení do práce, posuzujeme, zda dotyčný může řídit auto nebo držet zbraň,“ vypočítávala Věra Katzerová.

K praktikům se na 30 minut připojili lékárníci. V Olomouci zavřelo hned několik lékáren.

Fakultní nemocnice Olomouc, kam odkazovaly ambulance pacienty v neodkladných případech, situaci zvládala bez problémů. Na urgentním příjmu větší nápor či změnu skladby nemocných nepozorovali.

„Na dětské klinice bylo trošku více pacientů, ale ani tam nenastala situace, která by se nedala zvládnout,“ informoval odpoledne mluvčí Egon Havrlant.