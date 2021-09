Na poště na Horním náměstí bylo v 16:00 živo podobně jako každou jinou středu v tuto dobu. Na vyřízení svých požadavků čekala s pořadovým lístkem v ruce zhruba desítka klientů.

„Zhruba za deset minut jsem byla venku, a to jen kvůli tomu, že to pánovi přede mnou trvalo. Nevěděl, jaký pohled chce poslat nebo co řešil, přesně jsem ho neslyšela,“ usmála se padesátnice, která si šla vyzvednout doporučený dopis.

Třídenní stávku vyhlásily dvě menší odborové organizace České pošty. Jak jejich zástupci zveřejnili, tisíce zaměstnanců bude na protest proti údajnému porušování bezpečnosti práce pracovat pomaleji.

Podle šéfky největších odborů pošty P KOV Jindřišky Budweiserové stávka ve skutečnosti neprobíhá.

„Tyto dvě organizace avizovaly zpomalení práce, ale nic neprobíhá. Označila bych to za jejich PR,“ sdělila Olomouckému deníku.

„Zákazníci určitě nemusejí mít obavu zajít na poštu,“ dodala.

Na České poště působí deset odborových subjektů.

„Většina, včetně nás, se k této akci nepřipojila. My vyjednáváme a věci řešíme systémově. Nás nyní mnohem více pálí, že nám stát dosud nedal žádné peníze na náklady za covid, zatímco všechny jiné firmy je dostaly,“ dodala Jindřiška Budweiserová.