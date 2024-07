Práce v novém systému je pro pracovníky stavebních úřadů složitější než tomu bylo v minulosti. Připomínky mají nejčastěji k tomu, že je vše zatím velmi zdlouhavé a neefektivní.

„Je tam spousta vyplňování, musí se vše psát ručně. Nejsou tam v podstatě žádné šablony, které nám to doteď urychlovaly, což všechno zdržuje. Je to úplně jiný styl práce,“ sdělila Ludmila Marková, vedoucí stavebního odboru olomouckého magistrátu.

Pomalejší než dříve

Pracovníci podle ní sice v minulosti prošli školením, ale to nebylo dostatečné, protože systém se neustále vyvíjí a každý den je doplňován.

„Ministerstvo nám v rámci školení ukázalo základní funkcionality, denně se ale systém mění a přibývají tam nové funkcionality. Momentálně ještě není připravený tak, aby se v něm dalo od začátku do konce pracovat, aniž by se uživatelé někde ´nezadrhli´. Tak, jak je to teď, je to pomalejší než to bylo dosud. Pokud bychom žádosti stavebníků zpracovávali v původním systému, bylo by to rychlejší,“ popsala Ludmila Marková.