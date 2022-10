„V hale o celkové délce sto pět metrů budou umístěny tři koleje, na kterých půjde odstavit až devět tramvajových souprav,“ informoval DPMO.

Oprava olomoucké estakády začíná, dostane nový asfalt

V objektu bude prováděn denní úklid vozů, kontrolní a servisní činnost. Pro údržbu bude každá kolej vybavena v celé délce servisní montážní jámou s příslušenstvím podle potřeb a dále budou u každé koleje umístěny lávky umožňující pracovníkům přístup k technologii na střeše vozů.

Napojení na stávající tramvajovou trať bude podle projektu provedeno vložením dvou výhybek vedle smyčky Fibichova.

Tramvaje kvůli výluce nestaví na hlavním nádraží. Takto to první den vypadalo

Do napojování krytých odstavů se dělníci pustili v těchto dnech, kdy je uzavřena tramvajová trasa. Od hlavního nádraží do Pavloviček nebudou jezdit tramvaje do poloviny listopadu.

Nová hala přijde na téměř 280 milionů korun. S financováním pomůžou evropské dotace, konkrétně Operační fond Doprava, a to v celkové výši 85 procent. Hotovo by mělo být příští rok na jaře.