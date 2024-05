Stavba D35 z Mohelnice do Svitav začne později. Kdy má být komplet hotovo

Příprava poslední části dálnice D35 z Mohelnice do Svitav nabírá skluz, přiznal to ministr dopravy Martin Kupka. Do země se hrábne později než ŘSD doposud slibovalo. Tuto část dálnice má totiž jako jedinou stavět soukromník a stát na to dosud nevybral tzv. koncesionáře.

Dálnice D35 Staré Město - Mohelnice | Video: ŘSD

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu