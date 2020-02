Ačkoliv se teď staví vlažnějším tempem, čeká se na zahájení stavební sezony a spolehlivý vzestup teplot.

„Běží například práce na budování estakády přes železniční koridor u obce Uhersko. Buduje se estakáda přes Labe a pokračují práce takřka na celé trase. Budují se mosty, propustky a násypy u mimoúrovňových křižovatek či přeložek silnic nižších tříd,“ uvedla Hana Jarolímová z pardubické pobočky ŘSD.

Rychlejší cesta přes východní Čechy

První úsek z Opatovic do Časů má být podle aktuálních informací z ŘSD hotov v lednu 2022, druhý v srpnu též roku.

Uleví Pardubicím a Hradci od tranzitní dopravy, který tudy pokračují na Moravu po sjezdu z D11.

Oddechnou si i motoristé, cesta přes východní Čechy bude najednou mnohem rychlejší.

Práce na D35 minulý týden z vrtulníku kontroloval pardubický hejtman Martin Netolický.

„Jsem rád, že po letech peripetií stavba konečně jede, byť nyní tlačíme ŘSD, aby se pokračovalo dále. Vysoké Mýto i Litomyšl nutně potřebují obchvaty v navazujících etapách, aby dálniční doprava neochromila centra měst,“ uvedl Netolický.

Pokračování v nedohlednu

V Čechách je z D35 od roku 2006 hotový jen tříkilometrový úsek z dálnice D11 před Hradcem k třípatrové dálniční křižovatce u Opatovic.

V roce 2022 bude hotový rozestavěný úsek do Ostrova, další pokračování kolem Vysokého Mýta a Litomyšle je však zatím jen na papíře a hlavně v úseku kolem Litomyšle stále panují spory o její trasu.

Poté bude D35 pokračovat kolem Svitav a Moravské Třebové do Mohelnice, kde se napojí na už téměř 40 let hotový úsek do Olomouce.