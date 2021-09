„Třetím cílem je zjistit, do jaké míry přítomnost protilátek nebo buněčné imunity chrání před infekcí virem SARS-CoV-2,“ uvedl.

Do studie se podle ministerstva není možné se přihlásit. Vybrané osoby, které zastupují každou ze 4 skupin, budou cíleně osloveny. Závěrečné vyhodnocení bude k dispozici na konci roku.

„Studie nám pomůže pochopit dynamiku šíření onemocnění Covid-19 v České republice. A také nám dodá podklady pro řešení tolik diskutované otázky uznávání protilátek. Dnes máme totiž pouze dílčí a necentralizované údaje získané rozdílnými metodikami a za použití různých laboratorních metod. To je potřeba změnit. Druhá fáze studie nám s tím pomůže,“ řekl ministr Adam Vojtěch.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.