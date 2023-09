Starostka Města Libavá, která podle zjištění policie fakturací smyšlených brigád a brigádníků okradla obecní pokladnu o 400 tisíc korun, rezignuje na svoji funkci ve vedení obce.

Starostka Města Libavá Štěpánka Tichá | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Štěpánka Tichá skončí ve funkci starostky 30. září.

„Toho honu na mě a mou rodinu už bylo dost,“ citoval starostku server SeznamZprávy, který o kauze informoval první.

Starostka Města Libavá Štěpánka Tichá společně s dalšími dvěma úřednicemi z obecní kasy zpronevěřila více než 400 tisíc korun. Peníze za fiktivní brigády, které měli vykonávat její příbuzní i místní občané, si nechávala pro svou potřebu.

Policie se zpronevěrou zabývala a věc předala státnímu zástupci. Trestní stíhání pak ale bylo podmíněně z pozice okresního státního zastupitelství zastaveno, starostka se doznala a byla ochotná zaplatit vzniklou škodu.

Ve funkci však zůstala díky převaze svých podporovatelů v obecním zastupitelstvu. Pokud by celá záležitost pokračovala k soudu, hrozilo by jí až pět let vězení.

Začátkem září v obci proběhlo zasedání zastupitelstva, kde starostka svého činu litovala. Zároveň ale odmítla složit funkci s tím, že nebyla odsouzena. Od místostarosty Petra Nováka a koaličních zastupitelů, kteří tvoří v devítičlenném zastupitelstvu nadpoloviční většinu, měla stále podporu.

Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání Štěpánky Tiché se bude ještě zabývat krajské zastupitelství. Jedna z opozičních zastupitelek podala podnět k Nejvyššímu státnímu zastupitelství to rozhodlo, že krajské státní zastupitelství, jako dozorové, ještě vše přezkoumá.

