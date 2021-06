To přibližuje v rozhovoru pro Olomoucký deník.

Starostkou Náměště na Hané jste nepřetržitě od roku 1998. Čím to je, že se trvale těšíte takové podpoře?

Vykonávat post starosty vyžaduje zejména kus odvahy. Ta mi nikdy nechyběla. Člověk se nemůže rozhodovat podle toho, co na to řeknou lidé. To bychom nakonec nezrealizovali nic, protože na každý záměr je X názorů. Je důležité mít jasnou vizi a prosadit to, co je prospěšné pro obec. Lidé, i ti, co zprvu křičeli, nakonec poznají, že to bylo správně.

V příštím roce jsou komunální volby. Povedete kandidátku a budete usilovat o funkci starostky? Obhajovat tento post?

Člověk musí umět zavčasu odejít. Ta správná chvíle je tady. Neříkám, že se vším skončím a budu se věnovat pouze sobě a rodině. Jsem zvyklá jet na plný plyn a nohu z něj úplně nesundám ani ve starostenském důchodu. Už ale nebudu kandidovat na starostku.

Na kandidátce ODS vás voliči najdou, nebo ne?

Kdyby se to podařilo a lidé mě zvolili do zastupitelstva, byla bych za to ráda. Ale vedení už opravdu nechám na mladých. Vždyť jsem v zastupitelstvu nejstarší… (smích). Kdyby ode mě chtěli přebírat zkušenosti, budu jim k dispozici a ráda jim je předám.

Jakou radu by dostali?

Jak už jsem zmínila, potřebují trochu odvahy dělat i nepopulární věci. Cílem je prospěch městyse, ne se líbit lidem. Starosta taky musí umět poslechnout, když zastupitelé řeknou ne. V důsledku při hlasování máme každý jen jeden hlas.

V práci v krajské samosprávě a MAS chcete pokračovat?

Chtěla bych. Jsem předsedkyní Výboru pro školství a vzdělávání Olomouckého kraje a ráda bych pokračovala i v místní akční skupině Regionu Haná.