Třiapadesátiletý Vincour by se chtěl v horní komoře soustředit zejména na oblast zdravotnictví, kde vidí nedostatek praktických lékařů, pediatrů a stomatologů. Priority spatřuje také v životním prostředí ovlivňovaném suchem a v dopravě.

„Senátor má být aktivní a lidé u něj musejí najít zastání,“ uvedl ke své kandidatuře politik, jenž před dvěma lety s kandidátkou ODS s přehledem vyhrál komunální volby.

Svého kandidáta do Senátu za obvod č. 66 představilo také hnutí ANO. Vysílá náměstka hejtmana Jana Zahradníčka, který je už třetí volební období starostou v Medlově na Uničovsku.

„Rád bych do Senátu přinesl pohled ekonoma, který je stále v kontaktu s lidmi a zná jejich všední život i problémy. Myslím, že se to může hodit právě teď, kdy řešíme, jak se vyrovnat s následky koronavirové pandemie,“ vysvětlil Jan Zahradníček, proč se rozhodl kandidovat do Senátu.

Volby do třetiny Senátu se uskuteční společně s krajskými volbami 2. a 3. října. Případné druhé kolo se odehraje 9. a 10. října. Vítěz souboje v části Olomoucka nahradí stávající senátorku Alenu Šromovou (KDU-ČSL), jíž končí šestiletý mandát.

Lhůta pro podání kandidátních listin a přihlášek k registraci končí 28. července v 16.00 hodin.