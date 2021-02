S nadhledem pětašedesátníka muže srovnávat. Jak hodnotí fungování veřejné správy a nálady mezi lidmi dnes a na konci 90. let? Přemluví ho místní, aby znovu kandidoval, i když prohlásil, že tentokrát je to opravdu naposledy?

Kdy jste poprvé usedl do křesla starosty?

V roce 1998.

Vzpomínáte na tu dobu?

Bylo to tehdy jednodušší. Lidé se k sobě chovali trochu jinak. Více se spolupracovalo. Taky administrativa, konkrétně dotace nebyly tak složité. Dodnes si krajské a české dotace dělám sám od A až do Z, ale to tehdy a teď se nedá srovnávat.

Přitom by to s papírováním mělo být naopak, ne?

Navíc všechny papíry, razítka, dlouho to trvá. S firmami někdy bojujeme. Nemají lidi, tak berou každého, a na úkor spolehlivosti.

Z čeho máte největší radost?

Zní to „obyčejně“, ale z vodovodu. Když jsem v roce 2008 přišel s vizí, že se udělá vodovod, lidé si ťukali na čelo, že každý přece má svoji studnu. Na schůzi do kulturáku tehdy přišlo pětadvacet lidí, z toho půlka řekla, že vodu nechce. Dnes? Když byla sucha v minulých letech, jak byli rádi. Ty, které jsme tehdy nepřipojili, jsme dopojovali.

Co vás nejvíce zamrzelo v posledních letech v pozici starosty?

Mezilidské vztahy. Vytratila se pohoda, ochota ke spolupráci pro obec. A to ani nejsem na sociálních sítích. Dětem jsem řekl, ať mi netlumočí, co tam zase kdo napsal, rozšířil za zvěsti a negativní zprávy. Všechno kritizovat a hledat chyby. Nálada ve společnosti je špatná.

Opravdu skončíte?

Toto je poslední volební období. To jsem řekl. Určitě se najde mladý nástupce plný nápadů. Já dveřmi netřísknu, ale budu na dosah, pokud bude stát o radu. Kontinuita musí být, ve prospěch obce rád pomůžu.

V bývalé škole staví byty



Sedm malometrážních obecních bytů vzniká v bývalé škole v Plinkoutě, místní části Dlouhé Loučky. Nájemní smlouvu může získat mladá rodina, senioři, samoživitelé s dětmi. Základním hodnotícím kritériem bude výše příjmu.

„Vhodné budou pro maminky s dětmi, seniory a další nízkopříjmové skupiny,“ uvedl starosta Dlouhé Loučky Ladislav Koláček.

Hotovo bude v říjnu. „Lidé se už ptají. Podmínky vyhlásíme v polovině roku,“ sdělil. O přidělení bytu rozhodne sociální komise.

Přestavba více než 100 let starého objektu přijde na necelých 16 milionů korun. Obci se podařilo získat devítimilionovou dotaci.

S následky povodně se stále potýkají



Od ničivé povodně v červnu loňského roku se mnozí lidé v Dlouhé Loučce ještě pořádně nevzpamatovali. Na některé rodiny dopadla krutě. Voda ve studnách dodnes nevyhovuje hygienickým normám pro pitnou vodu.

„Nejtěžší dopady pocítily sociálně nejslabší rodiny. Nebylo jich mnoho, ale když ve vytopeném sklepě máte kotel i čerpadlo. Situace je neřešitelná. V domech z vepřovic dodnes vysouší omítky,“ popsal starosta Ladislav Koláček.

I po více než půl roce jsou dopady ve studnách. Při posledních rozborech odebraných vzorků nevyhovělo 90 procent. Je v nich vysoké množství koliformních bakterií.