Počasí je zatím hodně vrtkavé, aprílové. Jak hodnotíte z tohoto pohledu start sezony? Začínáme později. Bylo chladno, nedalo se. Provoz jsme zahájili v sobotu, kdy bylo hezky. Je to pro nás už opravdu vysoké datum. Rok 2018, kdy jsem otevíral 23. března a zavíral až v říjnu, se už asi nikdy nezopakuje. Máme čtyři měsíce na to, abychom si vydělali na živobytí a ještě na investice.

Lidé chtějí každý rok něco nového?

Ano. A my se snažíme je nezklamat.

S čím přicházíte letos? Pokud jde o nabídku zmrzlin.

Všechno už je vymyšlené (úsměv). Pokouším se zmrzliny různě míchat do sebe, vytvářet zajímavé kombinace.

Tak zaútočte na chuťové pohárky!

Čokoláda s koňakovou špičkou? Tak se povedla. Anebo: do vanilky dávám skořici, z ovocných zkouším angrešt s čerstvou mátou.

Investoval jste letos?

Do technologií. Jsou to věci, které nejsou vidět, ale chci tady mít špičku. Abych ji následně mohl dopřát zákazníkům. Investoval jsem hlavně do kávovarů, toho nejlepšího, co je na trhu. Hosté se mohou těšit na vynikající latte. V listopadu jsem předělával sklad a budoval chlazení sudů, aby pivo bylo ještě lepší.

Kdybychom se ohlédli za minulou sezonou, jaký byl vlastně největší hit?

Hodně lidí zaujaly zmrzliny z čerstvého ovoce, až jsem se divil. Malinová, mango, angrešt, meruňka. Osmdesát procent ovoce. Mango se dělá z kvalitního pyré, jednoduchá příprava a jíte vlastně čerstvé ovoce.

Ovocná šla více než vanilka?

Nikdy bych tomu nevěřil, ale bylo to tak. Je přitom dražší.

Lidé odjížděli kvůli frontě

Za poslední roky na Olomoucku v oboru zmrzliny vyrostla konkurence. Kvalitní konkurence. Nebojíte se?

Ne. Trápí mě jiný problém: čtyřicet procent zákazníků mi odjíždělo, protože nechtěli stát v dlouhé frontě, neměli kde si sednout.

Pracujete na tom?

Usilovně. Buduji zde druhý provoz. Výrobu zmrzliny posílím o čtvrtinu a rozšířím místa k sezení. Bude to vypadat pěkně. Na příští sezonu to bude hotové.

Konkurence se tedy neobáváte?

Naopak. Je to tak správně. Motivace, abych se dále posouval a byl lepší než oni. Mám výhodu, že mám takové zázemí a jsem ve svém. Ale tomu předcházel vývoj skoro 20 let než jsme to všechno vybudovali. Sedm měsíců obětujete všechno. Ve špičku jsem tady 20 hodin denně.

Máte spolehlivé pracovníky? Nebo je to problém jako obecně v gastru?

Na sezonu potřebuji 30 brigádníků, aby se točili v různých sekcích. Tuto agendu má na starosti moje žena. Na to já nemám nervy (úsměv).

Kam byste si s chutí zašel na zmrzku? Když jsme zmiňovali konkurenci…

Ve světě určitě Itálie. Každým rokem jezdím do Rimini na veletrh, kde je možnost se setkat s největšími profesionály v oboru zmrzliny.

Na Olomoucku?

Před dvěma týdny jsem byl u Lukáše Rába ve Zmrzlináriu v Olomouci. Opravdu umí. Výborná zmrzlina. Statek Doubravský dvůr, pan Osička, má taky výbornou zmrzlinu z vynikajícího mléka.

Bizarní zmrzliny? Tvarůžková, čabajková… Tomu nefandíte?

Jednou ochutnat a stačí. Zmrzlinu dělám 16 let, mám čtyři stroje a dělám osm druhů zmrzliny. Na třech strojích přitom točím stále stejnou. Proč? Protože ji lidé chtějí. Na posledním pak zkouším něco nového. K takovým zmrzlinám, jak jsme zmínili, bych se asi neuchýlil. Nebyl by to výrobně sice žádný problém, ale nechci. Neoslovuje mě to.

Stalo se, že jste někdy novinku nakonec vyhodil?

Ano. Investoval jsem do nové zmrzliny peníze, a šla do koše. S výsledkem jsem prostě nebyl spokojený na 100 procent. Tak ji přece nebudu nabízet hostům.

Stále máte rád čokoládovou s tvarohovou?

Tvarohová je stálice. Do základu dávám dalších pět až sedm surovin, každou od jiného výrobce. Vše Itálie. Je to ve výsledku takový můj recept, který jsem si namíchal a vyzkoušel, že to je nejlepší tvarohová. A bude, když lidem tak chutná.

Zdražit jsem musel

Co je letos největším nepřítelem zmrzlináře kromě počasí? Rostoucí inflace?

Lidem se zdražil život, základní věci. Kam já sáhnu, všechno šlo nahoru. Ale jak! Horké maliny, na které se k nám jezdí: před 4 lety jsem nakupoval kilogram za 56 korun. Dnes za 126 korun. Nahoru šla šlehačka, všechno.

Za kolik jsou nyní v nabídce?

Za 99 korun. Měly by stát přes 130 korun. Zdražit jsem je musel, ale nemohu zklamat zákazníky, že je dám za 139 korun. Bude mě těšit, když na ně host přijede třeba pozítří znovu.

Zmrzlinu jste letos zdražil o kolik procent?

Zmrzliny jsem zdražil o tři až čtyři koruny. Musel jsem. Moje porce má však 100 gramů. Kopečková někde u konkurence je o 60 gramech.

Podnikáte na venkově…

Kupní síla je na Olomoucku jiná než například v Praze, kde má kolega zástupy zahraničních turistů a 1,3 milionu obyvatel. Tady je nás 800 obyvatel a já chci, aby si lidé na mé zmrzlině pochutnali a přišli zase.

Na sociální síti vám někteří lidé vytýkali, že přijeli přes půl Moravy jen na zmrzlinu, a měl jste zavřeno. Kde se lidé spolehlivě dozvědí, zda máte otevřeno?

Přes léto otevírám, i když prší, ale z jara při nepříznivém počasí, když je chladno, tak je většinou zavřeno. Lidé se jednoduše mohou podívat na kamery na našem webu a pokud jedou zdaleka, tak ať si na začátku sezony pro jistotu předem zatelefonují.

