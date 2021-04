Zatímco úsek silnice III/4468 do Štarnova a za vesnicí směrem ke křižovatce s hlavním tahem I/46 prošel v posledních letech důkladnou rekonstrukcí, cesta ve vsi stále připomíná tankodrom. A zřejmě ještě rok bude.

Oprava zbytku krajské komunikace by podle vedení obce mohla začít v příštím roce, až se Štarnov vypořádá s novou kanalizací.

„Ano, chybí opravit již jen intravilán. Dostáváme za to ze všech stran. Je to problém, ale budeme spěchat, abychom jej co nejdříve vyřešili,“ reagoval starosta Štarnova Stanislav Nykl.

Nový asfalt i ostrůvky

Rekonstrukce průtahu obcí je společným projektem vlastníka silnice, což je Olomoucký kraj, a obce.

„Kraj bude řešit samotný průtah, vybagrování stávající silnice a položení nového povrchu v potřebné kvalitě. Podmínkou Olomouckého kraje ovšem je, abychom udělali novou jednotnou kanalizaci. Na dešťovou dostaneme od kraje padesát procent. Zbytek a komplet splaškovou zaplatí obec,“ vysvětloval.

Náklady, které půjdou za obcí, odhaduje na 23 milionů korun.

Při rekonstrukci posledního úseku komunikace III/4468 se podle projektu počítá s vybudováním odstavných parkovacích stání a chodníků podél silnice.

„To bude platit obec. Odhad je deset až patnáct milionů,“ počítal starosta.

Štarnov si tak bude muset vzít další úvěr, o kterém již jedná. V současnosti obec splácí nový vodovod a část kanalizace, která byla vybudována vloni a předloni.

V rámci rekonstrukce III/4468 ve Štarnově přibude bezpečnostních prvků. Počet přechodů pro chodce by se měl zvýšit ze stávajících dvou na tři.

„Vzniknou ostrůvky, retardéry, které zpomalí provoz,“ vyjmenovával Nykl.

Největší jámy zalepí

Podle starosty však začne rekonstrukce průtahu Štarnovem zřejmě až v příštím roce.

„Za obec to opravdu dříve nevidím. Situace není jednoduchá, ale snažíme se vše zrychlit. Letos se ještě bude cesta flikovat, největší díry se průběžně zalepí,“ pokrčil rameny starosta obce.

Už tak rozbitá komunikace dostala zabrat vloni při uzavírce Věžní ve Šternberku. Na objížďce zhoustla doprava a přibylo nákladních aut.

„Doprava se už zklidnila, co do počtu aut, ale je to pořád zátěž. Hlavně kamiony, které si zkracují cestu přes Štarnov. Na ně bohužel nemáme páku. Rychlost? Rozbitý povrch ‚naštěstí‘ neumožňuje rychlou jízdu,“ popisoval.

Dopravní značení na začátku obce v těchto dnech doporučuje motoristům projet Štarnovem třicítkou.