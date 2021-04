„Stávající územní plán otevírá možnosti výstavby desítek rodinných domů. Počítáme kvůli tomu už nyní s rozšířením mateřské školy,“ popisuje starosta obce Stanislav Nykl.

V posledních letech vyrostla v obci řada rodinných domů. Láká Štarnov?

Zájem o pozemky je extrémní. Zhruba poslední rok, rok a půl. Hlad je obrovský. Lidé chtějí z města do většího klidu.

Starosta Štarnova Stanislav NyklZdroj: Deník/Daniela TauberováPlatný územní plán zahrnuje dostatek rozvojových ploch vhodných k bydlení?

Ano. Pozemky ale nevlastní obec, ale jsou v rukou soukromníků. Ti už uvažují o tom, že pozemky zasíťují. Něco si nechají pro sebe a něco prodají. Zájem je. Většinou se jedná o mladší lidi, nejsou to ti sedláci, pro které byla orná půda svatá a nechtěli na ni nechat sáhnout. Nyní je nás cca 900 obyvatel a potenciál v rámci nové výstavby je do 1500 obyvatel.

Budoucí vzhled vesnice to nenaruší?

Nechceme, aby byl narušen podivnými novostavbami či domečky namačkanými jeden na druhého. Pozemky jsou kolem tisíce metrů. Ráz vesnice bude zachován.

Základní infrastruktura v obci postačí?

Počítáme například s výstavbou nové mateřské školy, kde by měla být kapacita 50 dětí. Aktuálně máme 30 míst pro děti.

Do budoucna by mohl být Štarnov ještě atraktivnější, pokud projíždějící auta odvede z obce nová autostráda mezi Olomoucí a Šternberkem. Do regionální železnice šly stovky milionů…

Štarnov má velký potenciál. Je tu klid, není tu zátopová, komáří oblast. Žádná smradlavá a hlučná výroba. Trať je elektrifikovaná, klid kolem trati bude větší. Opraven je most, zvedl se, ale jen tak, aby neprojely kamiony. Nová I/46 odebere tranzitní dopravu. Dojde ke zklidnění dopravy. Nechtěli jsme z ní sjezd do vesnice. Ten bude u Bohuňovic. Využívaná je cyklostezka. Bude se nyní opravovat. Přes mikroregion se už připravuje projekt.

Lidé se složili na hřiště

Štarnov má hezké hřiště pro děti. Se zajímavým příběhem. Připomenete ho?

Vzniklo na popud občanů. Lidé si ho prosadili s tím, že vysbírají peníze a podmínkou bylo, aby se obec podílela padesáti procenty. Hřiště se zrealizovalo a následně se na náklady obce ještě rozšířilo o další prvky. V této lokalitě, kde je nyní zeleň, vyroste do budoucna mateřská škola a v rámci této výstavby zde počítáme se vznikem dalšího dětského hřiště.

Kulturou obec žije? Když není pandemie koronaviru?

Kulturní komise je velice aktivní. Organizuje se nespočet akcí pro děti i dospělé.

Když se řekne Štarnov, řadě lidí se vybaví zmrzlina. Soužití bylo zpočátku celkem vyhrocené, hlavně kvůli nájezdům stovek motorizovaných vyznavačů zmrzliny. Parkovali lide ve vjezdech a trávě…

Davy lidí a hlavně počty aut byly někdy na hraně únosné kapacity v obci. Pan Čouka udělal parkovací stání, což hodně pomohlo. Množství lidí, které očekáváme s blížícím se začátkem sezony, bude samozřejmě opět zátěží pro místní občany, o víkendech si samozřejmě přejí více klidu. Ale je to o lidech, jejich chování, aby návštěvníci byli ohleduplnější. Na druhou stranu je potřeba ocenit, jak pan Čouka zvelebil část obce. Dělá obci dobrou reklamu. Nyní začal pro místní vařit hotovky, což je velice zajímavý a chvályhodný projekt.