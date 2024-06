Vzhledem k hustotě silniční sítě v kraji to znamená, že se střetu se zvěří došlo každých 5,3 kilometrů.

Od října 2023 do konce března 2024 došlo v Olomouckém kraji, podle dat policie a údajů z Jednotného systému dopravních informací k celkem 680 srážkám se zvěří. To je o zhruba sto případů více než mezi říjnem 2022 a březnem 2023.

Mezi nejrizikovější úseky tam patří silnice II. třídy číslo 446 u jezer v olomoucké městské části Chomoutov nebo silnice II. třídy číslo 435 u obce Kožušany.

Rizikový je také úsek silnice II. třídy číslo 446 u Šumperku, kde více jak polovina nehod je právě srážka se zvěří.

Ještě horší je situace na silnici II. třídy číslo 446 u obce Nový Malín, kde střety se zvěří představují 66 procent všech nehod, které se na tomto úseku staly.

Nepříjemnou zkušenost má za sebou také Pavel ze Šumperska. S rodinou vyrazili na cestu brzy ráno, zrovna svítalo.

„Z meze, která byla oproti silnici vyvýšená a lemovaná stromy, se vyřítila srnka a přeskočila kufr auta. Ačkoli kromě utrženého pravého zrcátka v podstatě vozidlu nic nebylo, oprava vyšla na čtyřicet tisíc korun. Jestli srnka přežila, to nevíme. My v autě jsme přežili všichni, pro ženu to byl šok, pro děti asi docela zábava,“ vzpomněl na zhruba dva měsíce starou nehodu čtyřicátník.

Nárůst nehod i škod

Vysoký počet nehod se zvěří potvrzuje také Generali Česká pojišťovna, u níž má auto pojištěno přes dva miliony motoristů. Od října 2023 do března 2024 zaevidovala 4 121 těchto pojistných událostí, což je meziroční nárůst o patnáct procent.

„Klientům jsme za tyto pojistné události vyplatili 188 milionů korun, což je meziročně o třináct procent více,“ potvrdil Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel Generali České pojišťovny.

Náklady na opravy poškozených vozidel podle něj neustále rostou. Nejen kvůli dražším náhradním dílů, ale také materiálům a práci autoservisů.

„Škody se nezřídka pohybují v desítkách tisíc korun, výjimkou nejsou ale ani v řádech stovek tisíc korun. Týká se to především vozidel kategorie SUV, které se při vysoké rychlosti střetnou s těžkým zvířetem, nejčastěji divočákem,“ vysvětlil Patrik Nauš.

Střety se zvěří od října 2023 do března 2024 v Olomouckém kraji

Olomoucko (délka silniční sítě 1088 kilometrů) – 249 nehod – škody 9,5 milionu korun

Prostějovsko (674 kilometrů) – 108 nehod – 4,3 milionu korun

Přerovsko (724 kilometrů) – 194 nehod – 8,5 milionu korun

Šumperk (823 kilometrů) – 75 nehod – 2,4 milionu korun

Jesenicko (295 kilometrů) – 54 nehod – 2,2 milionu korun

Celkem za Olomoucký kraj škody 27, 04 milionu

(ZDROJ: Generali Česká pojišťovna společně s Centrem dopravního výzkumu)

Pachové ohradníky? Zvěř si zvykne

Důvodů, proč je právě Olomoucko nejrizikovější lokalitou v kraji, je podle předsedy Okresního mysliveckého spolku v Olomouci, hned několik.

„V našem regionu je hustá silniční síť, každoročně tady navíc narůstá motorismus. Zvěř také v přírodě ruší motorkáři, cyklisté, pejskaři i houbaři a pak je nucena přebíhat přes silnice. Navíc je teď v honitbách spárkaté zvěře opravdu hodně a zároveň bohužel stárne naše členská základna,“ vyjmenoval možné příčiny Jan Nastoupil.

V nejrizikovějších lokalitách se podle něj snaží myslivci situaci řešit pomocí pachových ohradníků, které instalují v okolí silnic.

„Pro myslivecká sdružení je to ale hodně drahé, dříve na to bylo možné čerpat dotace. Pachové ohradníky navíc působí jen dočasně, ukazuje se, že si na ně zvěř zvyká a účinnost pak bohužel klesá,“ popsal Jan Nastoupil.